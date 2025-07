Vodafone TV: arriva l’addio definitivo

Non tutti i clienti saranno colpiti allo stesso modo dalla cessazione del servizio. Chi aveva scelto pacchetti che includevano i Pass di NOW, come “Vodafone TV e NOW”, potrà continuare a usufruire di tali contenuti. Ma dovrà farlo tramite l’app ufficiale di NOW. I contenuti saranno accessibili attraverso una vasta gamma di dispositivi compatibili, tra cui televisori smart, dongle come Chromecast e Fire Stick, console di gioco e dispositivi mobili. Il Vodafone TV Box, invece, non supporterà più tale tipo di accesso.

Gli abbonati all’offerta “Vodafone TV Sport e Intrattenimento” vedranno interrotto l’accesso al canale Sky Sport Mix. Il cui utilizzo era possibile solo tramite la piattaforma Vodafone, ma continueranno a disporre del Pass NOW Entertainment. Quest’ultimo potrà essere visualizzato anch’esso tramite l’app NOW.

Una questione pratica riguarda, infine, il destino del TV Box fornito agli utenti. Vodafone ha chiarito che non sarà necessario restituire il dispositivo, né verranno applicate penali per la mancata riconsegna. I clienti potranno quindi scegliere se smaltirlo secondo le regole RAEE per i rifiuti elettronici oppure conservarlo.