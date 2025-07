Lancia Delta HF Integrale: il ritorno di una leggenda

Lancia ha annunciato l’attesissimo ritorno della Delta HF Integrale. Un nome che, per chi ama l’automobilismo, non è solo una sigla. Al contrario, rappresenta una filosofia, un’epoca di gloria, un modo diverso di concepire la guida. L’annuncio è stato dato in occasione della presentazione della Ypsilon HF Rally6, una versione sportiva pensata per il mondo delle corse, ma che in realtà ha fatto da apripista a qualcosa di ben più importante. La casa italiana ha confermato che HF diventerà il marchio distintivo delle versioni ad alte prestazioni di tutti i nuovi modelli, inclusa proprio la futura Delta.

Lancia Delta HF Integrale: un futuro tra passione e tecnologia

Anche se non sono ancora state diffuse immagini ufficiali o specifiche tecniche, è ormai chiaro che il nome “HF Integrale” non sarà soltanto un richiamo al passato. La Lancia-Delta tornerà, e lo farà con un carattere moderno, probabilmente spinto da una tecnologia completamente elettrica. Il fatto che venga utilizzata la parola “Integrale” fa pensare a una trazione integrale ottenuta tramite l’uso di due motori elettrici, uno su ciascun asse. Si tratterebbe di una sorta di “reinterpretazione” tecnica che unisce performance e sostenibilità.

La rinascita della Delta non sarà immediata. Prima vedremo la nuova Lancia Gamma, attesa nel 2026 e anch’essa in versione HF. Proprio questo modello mostrerà in anteprima tutte le scelte progettuali e tecnologiche che Lancia intende seguire in futuro. Resta il dubbio sull’eventuale presenza di motori termici, ipotesi non esclusa del tutto ma ancora poco certa a causa delle attuali direttive europee sull’elettrificazione e dal nuovo corso del gruppo Stellantis guidato da Filosa.

Quel che è certo è che il pubblico più affezionato guarda con una certa diffidenza a un’eventuale Delta elettrica. La speranza, diffusa tra gli appassionati, è che non si tratti di una semplice operazione di marketing, ma di un progetto in grado di restituire dignità e valore a un nome che ha fatto la storia.