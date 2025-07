Iliad vs CoopVoce: due colossi a confronto, ecco promo fino a 250GB in 5G

Nel segmento delle offerte mobili con oltre 100 giga, si inseriscono due protagonisti dalle strategie differenti: CoopVoce, storico operatore virtuale legato alla grande distribuzione, e Iliad, noto per aver rivoluzionato il mercato italiano con trasparenza e semplicità. Queste offerte hanno davvero tutto a disposizione partendo quindi dalla connessione fino ad arrivare alle chiamate e ai messaggi, cosa che dunque le rende davvero tra le migliori sul mercato.

CoopVoce EVO 150: semplicità al giusto prezzo

La nuova offerta EVO 150 di CoopVoce include minuti illimitati, 1000 SMS e 150 giga in 4G, al prezzo fisso di 6,90€ al mese per sempre. L’attivazione è gratuita fino al 30 luglio 2025, dettaglio che ne aumenta l’attrattività. Si tratta di una soluzione che non prevede vincoli o costi nascosti, con il vantaggio di una rete stabile e una gestione completamente trasparente. È un’evoluzione rispetto alla precedente promozione da 200 giga a 8,90€, e mira a rafforzare la competitività nella fascia medio-alta.

Iliad: 150, 220 o 250 giga, sempre senza vincoli

Iliad propone tre offerte per tutti: Flash 150 a 7,99€, Flash 220 a 9,99€ e Giga 250 a 11,99€ al mese. Tutte comprendono minuti e SMS illimitati, 5G incluso dove disponibile, e traffico dati extra in Europa. I già clienti possono passare a una di queste offerte solo se la precedente ha un costo inferiore a quella scelta. Non ci sono vincoli, rimodulazioni o spese nascoste, e la rete è ormai ben sviluppata anche nelle aree meno centrali.

Due formule per un pubblico ampio

CoopVoce punta su chiarezza assoluta e prezzo contenuto, con una soglia di dati ben calibrata. Iliad offre più varietà e maggior quantità di giga, anche in 5G, ma a un costo leggermente superiore.

Scelte diverse, pubblico simile

Entrambi i gestori si rivolgono a chi cerca un’offerta stabile, con prezzi chiari e copertura affidabile. La differenza sta nella quantità di dati e nella presenza del 5G. La scelta è vostra: non sbaglierete di certo.