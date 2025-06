CoopVoce EVO 250: 250GB e zero aumenti a 9,90€ mese!

Quando trovi un’offerta telefonica che non ti fa venire il mal di testa, è quasi un evento. Soprattutto se ogni volta che provi a cambiare operatore ti ritrovi invischiato tra mille condizioni scritte in piccolo, costi nascosti e sorprese che arrivano sempre dopo il primo mese. Con CoopVoce, invece, sembra tutto molto più diretto. C’è un’offerta – si chiama EVO 250 – e già dal nome ti dice tutto: 250 giga, minuti illimitati, 1000 SMS, a 9,90 euro al mese. Fine. Nessun asterisco, nessuna corsa contro il tempo per “bloccare il prezzo”.

Cambiare operatore senza stress? CoopVoce EVO 250 promette chiarezza e stabilità

La parte più interessante? È davvero per sempre. CoopVoce non ha mai alzato i prezzi a chi è già cliente, e questa offerta non fa eccezione. Ti abboni oggi e il prezzo resta lì, sempre quello. E no, non è un trucchetto di marketing: lo fanno davvero dal 2007. E tra l’altro, i giga sono veloci sul serio, perché si appoggiano alla rete 4G e la copertura è praticamente ovunque – il che non è male se ogni tanto ti capita di lavorare da posti improbabili o di perderti per strada mentre cerchi un bar decente.

Attivarla è piuttosto semplice. Puoi farlo online, comodamente da casa, oppure passare in uno dei punti vendita Coop. Puoi anche scegliere se avere una SIM fisica oppure la eSIM, se il tuo telefono la supporta. In quest’ultimo caso, puoi persino attivare tutto con lo SPID, e il numero è operativo in un attimo.

Un dettaglio che piace molto, soprattutto a chi è già cliente Coop per la spesa: c’è un sistema che ti ricarica il telefono usando i punti della tua carta Coop. Praticamente fai la spesa e, senza fare nulla, ti ritrovi con qualche euro in più sul credito telefonico. E sì, anche le SIM sono green: vengono da frigoriferi riciclati. Letteralmente.

In un mondo in cui cambiare operatore sembra una maratona, sapere che c’è un’opzione onesta, stabile e senza sorprese è quasi rassicurante. EVO 250 ti accompagna, non ti incastra. E a volte, basta questo per fare la differenza.