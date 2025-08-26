Google Calendar

Google continua il restyling delle sue app Android e questa volta tocca a Google Calendar, che riceve un aggiornamento estetico dei suoi widget. La novità arriva con la versione 2025.32.0.x dell’app e si inserisce nel percorso di adozione del linguaggio visivo Material 3 Expressive, già introdotto in altre applicazioni di sistema.

Widget più compatti e leggibili

I nuovi widget sono pensati per essere più ordinati e leggibili. In particolare, la vista settimanale cambia aspetto: il pulsante per aggiungere eventi abbandona la forma a quadrato con angoli arrotondati e diventa una pillola, più sottile e meno ingombrante. Questo libera spazio per un maggior numero di righe di testo, rendendo il widget più utile a colpo d’occhio.

Anche il font del mese appare leggermente più spesso, migliorando la leggibilità immediata. L’intera interfaccia guadagna coerenza con lo stile adottato da Google negli ultimi mesi, che punta su elementi morbidi e colorati, ma senza perdere chiarezza.

Una lista più pulita nella versione ridotta

Se il widget viene ridimensionato in larghezza, Google elimina la precedente interfaccia a due colonne (con giorno e data in una pillola separata) e la sostituisce con un layout a lista più classico. In questo modo la data viene posizionata in alto e gli eventi sono elencati sotto in maniera lineare. La nuova organizzazione rende il widget più denso di informazioni, anche se alcuni utenti potrebbero trovarlo meno evidente a colpo d’occhio rispetto al passato.

Vista mensile con poche modifiche

Il widget della vista mensile non cambia radicalmente: l’unica novità evidente riguarda il pulsante “+” per aggiungere eventi, che ora ha anch’esso forma a pillola invece del tradizionale cerchio. Un piccolo dettaglio che uniforma l’interfaccia al resto delle modifiche introdotte.

Aggiornamento in rollout graduale

Le novità sono in fase di rollout graduale e potrebbero richiedere tempo prima di raggiungere tutti i dispositivi. Gli utenti che hanno già aggiornato all’ultima versione dell’app possono verificare le modifiche direttamente dalla schermata home, personalizzando la disposizione dei widget.