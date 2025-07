Lenovo Yoga Slim 7: l’offerta PERFETTA oggi su Amazon

Occasione da non mancare in questi giorni su Amazon per acquistare Lenovo Yoga Slim 7, un notebook che rappresenta a tutti gli effetti un rapporto qualità/prezzo estremamente favorevole, facilitando l’accesso da parte di tutti i consumatori che comunque vogliono avere tra le mani un prodotto con display OLED e specifiche tecniche di alto livello.

Partiamo proprio con il raccontare la scheda tecnica, è un notebook con display da 14 pollici di diagonale, risoluzione WQXGA+ (2880 x 1800 pixel), ed appunto tecnologia OLED, con dettagli precisi e colori estremamente affidabili (i neri sono profondi e dettagliati). Sotto il cofano si può trovare un processore di ultima generazione, una versione depotenziata del diffusissimo Intel i7, parliamo appunto di Intel Core Ultra 7 256V, che viene a sua volta affiancato dalla presenza di 16GB di RAM ed anche un quantitativo di memoria interna più che bilanciato: 1TB su SSD davvero rapidissimo.

Amazon sconta il Lenovo Yoga Slim 7 ad un prezzo inedito ed esclusivo

Volete godere del massimo risparmio possibile sull’acquisto di un notebook? allora dovete subito pensare di mettere le mani sul Lenovo Yoga Slim 7, oggi disponibile su Amazon nella sua Aura edition, ed un prezzo finale di vendita che si abbassa sino a raggiungere solamente 1299 euro. La riduzione è importante rispetto al listino iniziale facilitando la vita di tutti coloro che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistarlo. Potete comprarlo premendo qui.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, in questo caso la scheda grafica non è dedicata, ma risulta essere integrata direttamente sulla scheda madre, ciò sta a significare che l’utente non può godere di una elaborazione grafica troppo elaborata o potente, anche se le normali e classiche operazioni lavorative (e non solo) sono facilmente eseguibili.