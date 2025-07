iPhone, ecco come trasformarlo in una Game Boy Camera: basta un’app

Per chi ha vissuto l’epoca Game Boy e ne conserva un po’ di nostalgia, arriva su iPhone un’app che riporta in vita uno dei suoi accessori più curiosi: la Game Boy Camera. Si chiama Delta Camera ed è stata creata da Riley Testut, lo stesso sviluppatore che ha dato vita a Delta Emulator, l’emulatore Nintendo per iOS diventato tra i più scaricati e apprezzati.

Con Delta Camera si potranno scattare foto in stile retro, riproducendo fedelmente l’estetica a bassa risoluzione dell’originale Game Boy Camera, lanciata nel 1998. Quel piccolo accessorio, integrato in una cartuccia, utilizzava un sensore CMOS da 128 x 128 pixel e permetteva di catturare immagini in appena quattro tonalità di grigio. Era un’idea visionaria per l’epoca, oggi reinterpretata con funzionalità moderne.

Scatti lo-fi, ma con controlli avanzati

Delta Camera unisce il fascino retrò con strumenti più evoluti, come la regolazione della luminosità, il contrasto, lo zoom digitale, e perfino la possibilità di controllare l’esposizione manuale. Inoltre, è possibile scegliere tra la fotocamera anteriore o posteriore dell’iPhone e sfruttare il nuovo pulsante Camera Control introdotto con la linea iPhone 16.

Tra le funzioni annunciate, spicca anche il supporto per i panorami realizzati unendo più scatti, sempre con lo stile monocromatico che ha reso iconica la fotocamera Nintendo.

Disponibilità e prezzo

Al momento, Delta Camera è in fase beta ed è accessibile esclusivamente agli utenti che si abbonano al Patreon di Riley Testut, al costo di 3 dollari al mese oppure 30,24 dollari l’anno. Il rilascio sull’App Store è previsto entro la fine del 2025, quando sarà disponibile al pubblico in una versione più stabile e definitiva.

Per chi cerca qualcosa di diverso dalla solita fotografia patinata, e vuole unire tecnologia e nostalgia, Delta Camera potrebbe essere una piacevole scoperta. In molti inizialmente erano scettici ma a quanto pare tale soluzione ha funzionato più che degnamente, per cui è percorribile per tutti.