Xiaomi HyperOS

Xiaomi ha annunciato un aggiornamento per il sistema operativo HyperOS, che introduce una nuova animazione in stile Liquid Glass, chiaramente ispirata a quanto visto su iOS 26. La novità arriva con la versione 3.26.0.14.dev del sistema, attualmente in distribuzione su alcuni dispositivi in beta.

Animazioni fluide e trasparenze dinamiche

L’elemento principale dell’aggiornamento è la nuova animazione “Liquid Glass”, un effetto dinamico che simula il movimento di un liquido trasparente all’apertura e chiusura delle app. Il sistema sfrutta trasparenze, riflessi e transizioni fluide per dare un senso di continuità e tridimensionalità al passaggio da un’applicazione all’altra, in modo simile a quanto implementato da Apple su iPhone e iPad.

Con questa implementazione, Xiaomi punta a rendere l’interfaccia utente di HyperOS ancora più elegante e moderna. Il cambiamento non è solo estetico: l’intento è quello di migliorare la percezione della reattività del sistema e la sensazione di “fluidità”, uno degli aspetti più apprezzati dai consumatori nei sistemi mobile di fascia alta. L’interfaccia aggiornata è attualmente in fase di test su Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi MIX Fold 4 e altri dispositivi selezionati.

La versione 3.26.0.14.dev non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Si tratta di una developer build che fa parte del programma di test interno di Xiaomi, destinata a utenti esperti o a sviluppatori interessati alle funzionalità in anteprima. Non è stato ancora comunicato quando l’animazione Liquid Glass sarà integrata nella versione stabile di HyperOS, ma il rollout è previsto nei prossimi mesi su una gamma più ampia di dispositivi.

Con il rilascio di HyperOS, Xiaomi ha avviato un processo di rinnovamento completo del proprio ecosistema software. Il sistema è pensato per unificare smartphone, tablet, indossabili e dispositivi per la smart home in un’unica piattaforma. Le modifiche grafiche fanno parte di questa strategia, che mira a creare un ambiente coerente e fluido, competitivo con iOS e Android.

Il nuovo effetto in stile Liquid Glass alimenta il dibattito sull’evidente convergenza estetica tra i principali sistemi operativi mobili. Xiaomi non è la sola ad aver introdotto elementi grafici ispirati a Apple, ma è una delle poche ad averli implementati con tale velocità. Resta da vedere se queste scelte saranno ben accolte dagli utenti oppure percepite come eccessivamente derivative.