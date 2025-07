WhatsApp: arriva la creazione rapida dello stato su Android, c’è una scorciatoia

Con l’ultima versione beta per Android, più precisamente la 2.25.20.3, WhatsApp introduce una nuova scorciatoia pensata per rendere più immediata la pubblicazione degli aggiornamenti di Stato. Una funzione che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi condivide spesso immagini o video al volo, senza passare dai passaggi tradizionali dell’app.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la novità riguarda il menu di condivisione di Android. Quando si seleziona una foto o un filmato da inviare – sia dalla galleria sia da app di terze parti – tra le opzioni disponibili compare ora anche “Il Mio Stato”. Se scelta, l’immagine o il video verranno aperti direttamente nell’editor dello Stato di WhatsApp, dove si potranno aggiungere testi, emoji, disegni o una didascalia, per poi pubblicare l’aggiornamento in pochi istanti.

Meno passaggi, più immediatezza: ci pensa WhatsApp

Prima di questa modifica, condividere un contenuto come Stato richiedeva una procedura più lunga: salvare il file, aprire WhatsApp, accedere alla sezione “Aggiornamenti” e caricare manualmente il contenuto. Un meccanismo poco pratico, soprattutto in caso di contenuti temporanei o estemporanei, come screenshot o video rapidi da non archiviare.

Con la nuova scorciatoia, WhatsApp punta a snellire l’esperienza, avvicinandola a quella di altre piattaforme che già consentono la pubblicazione istantanea di contenuti tramite il menu di sistema.

Più controllo sulla ricondivisione, WhatsApp continua a migliorare

Accanto alla funzione di creazione rapida, prosegue anche il rollout di un’altra novità dedicata alla gestione della privacy degli aggiornamenti di Stato. Dalla beta 2.25.18.9, è in fase di test un’opzione che consente di decidere, caso per caso, se permettere ad altri utenti di inoltrare o ricondividere i propri contenuti. Finora questa possibilità era limitata ai contenuti condivisi privatamente, ma ora si estende anche agli aggiornamenti visibili pubblicamente.

Entrambe le funzionalità sono attualmente disponibili solo per alcuni utenti iscritti al programma beta, ma il rilascio dovrebbe continuare gradualmente nelle prossime settimane.