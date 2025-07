Nvidia: la serie GTX 900 e 1000 dice addio ai drivers

La nota società californiana continua il proprio processo di sviluppo e supporto delle proprie schede grafiche, l’azienda rilascia costantemente driver aggiornati per ottenere il massimo dei propri prodotti ma come succede spesso all’interno di questo mondo i prodotti più vecchi perdono il supporto da parte dell’azienda, questo purtroppo è il prossimo destino di una serie di schede grafiche molto apprezzate dalla community che d’ora in avanti dovrà dire addio ai driver aggiornati da parte di Nvidia.

La serie 10 e la serie 9 perdono il supporto

La società ha fatto sapere che le serie di schede grafiche GTX 10 e GTX 9 non riceveranno più aggiornamenti driver e alcun tipo di supporto a partire dalla versione 580 dei driver GeForce, ciò segna dunque la fine totale del supporto per queste schede grafiche che si basa ormai su architetture troppo in là con l’età, ciò ovviamente rappresenta addio importante per questi prodotti che tuttora sono molto utilizzati da parte della community, c’è da sottolineare però che questo cambiamento non riguarderà le Schede grafiche della famiglia GTX 16.

Ovviamente si tratta di un passo atteso e obbligato dal momento che tutti i prodotti all’interno del mondo dell’informatica hardware prima o poi perdo il supporto nel momento che per l’azienda non ha più senso investire per mantenere aggiornati dei prodotti che ormai rappresentano un tipo di tecnologia troppo avanti negli anni, di conseguenza era solo questione di tempo prima che le schede grafiche in questione perdessero il supporto software.

Sicuramente si tratterà di un elemento negativo per chi ancora utilizza queste schede e allo stesso tempo rappresenterà un incentivo magari per puntare su un hardware più aggiornato nel corso dei prossimi mesi, il supporto driver infatti è molto importante più che altro per l’ottimizzazione delle schede per i nuovi titoli in arrivo nel corso dei mesi futuri per farli girare al meglio.