Steam: ecco come distinguere FPS reali e “artificiali”

Valve ha recentemente introdotto un’importante novità per tutti gli utenti Steam interessati a monitorare con precisione le prestazioni dei propri giochi. Si tratta del Performance Monitor. Tale nuova versione dell’overlay degli FPS rappresenta un miglioramento importante rispetto al passato. Offrendo così non più soltanto un semplice contatore dei fotogrammi al secondo, ma una panoramica dettagliata e tecnica sull’intero sistema. Uno degli aspetti più rilevanti di tale aggiornamento è la capacità di distinguere tra FPS reali e quelli generati artificialmente. Una funzione diventata sempre più essenziale nell’era delle tecnologie di upscaling e frame generation.

Nuova opzioni per gli utenti Steam: ecco i dettagli

Con l’adozione sempre più diffusa di strumenti come DLSS e FSR, il numero di frame mostrato sullo schermo può non riflettere i reali carichi di lavoro del motore grafico. Valve ha deciso di affrontare il problema in modo diretto, offrendo un sistema di monitoraggio capace di rilevare la presenza di tali tecnologie e segnalare all’utente quanti dei frame sono stati prodotti tramite rasterizzazione tradizionale e quanti invece sono generati artificialmente.

La nuova interfaccia del Performance Monitor include molte metriche fondamentali. Come l’utilizzo della CPU e della GPU, temperature, percentuali di carico, consumo di memoria e un grafico dinamico degli FPS. Gli utenti possono personalizzare la visualizzazione a seconda delle proprie esigenze, scegliendo tra una modalità estesa, una visualizzazione intermedia. O anche il semplice contatore numerico classico.

Eppure, come ogni beta che si rispetti, anche tale nuova funzione di Steam non è esente da problemi. Alcuni utenti hanno segnalato che il sistema non rileva sempre correttamente la presenza di DLSS attivo. In più, sono stati riportati piccoli cali di prestazioni quando l’overlay viene attivato durante sessioni di gioco più intense. È evidente che ci siano ancora margini di miglioramento, ma Valve ha già promesso aggiornamenti per raffinare il monitoraggio e correggere le imprecisioni.