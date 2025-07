WhatsApp: ecco il messaggio che sta facendo tremare l’Italia

Al giorno d’oggi o ognuno di noi utilizza abitualmente WhatsApp nelle proprie attività quotidiane per poter stare connesso con i proprietari costantemente durante l’arco della giornata, WhatsApp è diventata l’applicazione di messaggistica più popolare all’interno della community dal momento che permette di usufruire di un pool di funzionalità davvero avanzato e soprattutto in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori, ciò nel tempo ha permesso WhatsApp di guadagnarsi una platea di utenti davvero maestosa, tutto ciò purtroppo però nasconde un lato oscuro, WhatsApp purtroppo viene utilizzato anche dai truffatori per ingannare gli utenti e rubargli denaro con imbrogli veri e propri.

I truffatori hanno iniziato ad utilizzare la nota piattaforma di messaggistica per un motivo ben preciso, tramite quest’ultima riescono a contattare molte più persone con molta più facilità, tutto ciò per un semplice dato statistico permette di aumentare i guadagni in maniera davvero importante, più persone si colpiscono più alte sono le probabilità che qualcuno ci caschi, non a caso recentemente in Italia una nuova truffa online è esplosa colpendo tutti gli utenti indistintamente, questa truffa sembra davvero subdola ed ecco perché è meglio scoprire come funziona in modo da difenderci nel modo giusto.

Super truffa ruba soldi

La nuova truffa che sta colpendo gli italiani esordisce con un semplice messaggio che i truffatori inviano le vittime spacciandosi per YouTube, nello specifico si propongono ai malcapitati piccoli compiti da svolgere come mettere like ad alcuni video oppure commentarli, in cambio si offrono bonifici di qualche paio di euro che vengono inviati veramente e che probabilmente sono soldi che sono stati rubati ad altri vittime ignare, infatti una volta acquisita la fiducia del malcapitato si propone a quest’ultimo di moltiplicare i suoi soldi richiedendogli un bonifico di qualche centinaio di euro che poi verrà restituito moltiplicato svariate volte, inutile stare a dire che quei soldi una volta inviati spariranno il nulla, il consiglio migliore da seguire è quello di non rispondere e non seguire nessuna istruzione.