L’Offerta Lyca 5G 150 conquista il mercato, tecnologia veloce e risparmio

Una nuova offerta si fa spazio nel mondo della telefonia mobile, combinando convenienza e prestazioni. Si tratta del piano Lyca 5G 150, pensato per chi cerca un servizio affidabile, veloce e dal prezzo più che vantaggioso. Tale promo prevede un pacchetto completo con 150GB di traffico dati, chiamate e messaggi illimitati verso numeri nazionali, tutto incluso a soli 7,99€ ogni 30 giorni.

Ma non è finita qui. La promozione infatti include anche il supporto alla rete 5G, disponibile per tutti gli utenti che possiedono un dispositivo compatibile e si trovano in zone con copertura. Per la navigazione all’estero invece, sono disponibili 10.5GB da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea. Si tratta quindi di una soluzione che non solo soddisfa l’ esigenze di navigazione quotidiana, ma risulta adatta anche a chi viaggia o si sposta spesso tra i paesi UE.

Uso personale, trasparenza e rete VoLTE: Lyca punta su affidabilità e controllo

Chi è già cliente Lyca può attivare l’offerta inviando un SMS al 3535 o recandosi presso uno dei tanti punti vendita fisici. I nuovi clienti, invece, possono sottoscrivere il piano direttamente dal sito ufficiale dell’operatore. Ancora, chi è entrato in Lyca Mobile prima del 1° luglio 2024, ha diritto a 50GB extra al momento dell’attivazione del piano, un incentivo pensato per premiare la fedeltà dei clienti già acquisiti.

L’offerta è destinata esclusivamente a un utilizzo personale e non commerciale. Per garantire il corretto funzionamento del servizio, Lyca Mobile applica una politica di uso equo, soprattutto in relazione al traffico dati in roaming. Importante ricordare però che l’operatore si riserva il diritto di modificare o sospendere l’offerta, fornendo ovviamente un preavviso ragionevole.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla compatibilità con la tecnologia VoLTE, il servizio voce su rete 4G, disponibile per chi possiede un dispositivo abilitato. Tutte le altre informazioni su copertura, compatibilità e condizioni sono disponibili sul sito ufficiale. Insomma, in un mercato sempre più competitivo, Lyca 5G 150 si distingue come una delle soluzioni più equilibrate tra prezzo, velocità e trasparenza