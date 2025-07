Honor X9c in arrivo a breve sul mercato

Qualche mese fa il produttore tech Honor aveva annunciato ufficialmente sul mercato cinese un nuovo smartphone. Si tratta del nuovo Honor X9c. Quest’ultimo sembra però ora essere pronto a debuttare per un altro mercato, in particolare per quello indiano. Lo smartphone in questione è stato infatti avvistato in rete sulla pagina ufficiale dello store online Amazon.

Honor X9c sta per arrivare ufficialmente anche per il mercato indiano

Uno degli ultimi smartphone del produttore tech Honor sta per arrivare ufficialmente anche presso altri mercati. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Honor X9c. Quest’ultimo aveva debuttato ufficialmente qualche tempo fa per il mercato cinese, ma ora sembra pronto per debuttare ufficialmente anche per il mercato indiano.

In particolare, lo smartphone è stato avvistato online sulla pagina ufficiale dello store online Amazon. Secondo quanto riportato su quest’ultima, il nuovo device del produttore tech Honor arriverà in veste ufficiale per il mercato indiano a partire dalla giornata del prossimo 12 luglio 2025. Lo smartphone sarà però distribuito in un’unica versione con 8 GB di memoria RAM e con 256 GB di storage interno.

Le caratteristiche tecniche sono le medesime dello smartphone che ha debuttato ufficialmente in Cina qualche tempo fa. Ve le riassumiamo qui di seguito.

Honor X9c – specifiche tecniche