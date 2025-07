Honor Magic V5: il pieghevole più sottile debutta in Italia

Honor ha acceso i riflettori sul suo ultimo smartphone foldable, il nuovo pieghevole Honor Magic V5, che si porta a casa il titolo di pieghevole più sottile al mondo. Con soli 8,8 mm da chiuso e appena 4,1 mm da aperto, questo smartphone segna un piccolo salto ma di grande impatto sul design e l’esperienza d’uso.

Il dispositivo pesa 217 g in tutto, in linea con i dispositivi più leggeri della concorrenza. Ma Honor non si è fermata all’aspetto formale. A bordo c’è il processore Snapdragon 8 Elite (3 nm, con CPU Oryon e GPU Adreno 830), affiancato da RAM fino a 16 GB e una batteria piuttosto generosa da 6.100 mAh, compatibile con ricarica cablata a 66 W e wireless a 50 W. Entrambi i display, esterno e interno, sono OLED a 120 Hz, con picchi di luminosità di 5.000 nit per un’ottima resa ottica. La certificazione IP58/IP59 conferma la protezione contro polvere e acqua, collocando il V5 tra i rari foldable robusti in questa fascia. Tutto ciò racchiuso in un design compatto e leggero.

Honor Magic V5 sarà presto anche in Italia, il nuovo pieghevole dell’azienda che unisce design e prestazioni

Il comparto fotografico è all’altezza delle restanti caratteristiche, con un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo periscopico da 64 MP con stabilizzazione ottica. Mancano ancora gli ultimi dettagli su prezzi e le configurazioni per l’Italia, ma Honor ha confermato il lancio entro agosto. In Cina, i primi prezzi si aggirano tra i 1.070 e i 1.185 euro, a seconda della variante (12 GR di RAM con 256 GB interni o 16 GB di RAM con 512 GB di ROM).

Quello che colpisce davvero, però, è la strategia dietro il Magic V5. in un mercato di pieghevoli ormai dominato solo da sottilissime schermate interne, Honor punta su un mix di design, potenza hardware e autonomia. Vi facciamo, infine, notare che nonostante non ci siano conferme sulla disponibilità in Italia né su eventuali promozioni di lancio, la pagina ufficiale è già attiva.