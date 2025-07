Halo: attese interessanti novità per l’autunno

Il percorso di Halo Infinite, d’altronde, non è stato dei più semplici. Annunciato come la base di un decennio di contenuti, ha finito per rappresentare una delle maggiori delusioni del franchise. Il titolo non è mai riuscito a consolidare la sua posizione, né a offrire quell’esperienza evolutiva e costantemente arricchita che era stata promessa. I contenuti aggiuntivi si sono fatti attendere invano, e la campagna single player è rimasta orfana di espansioni narrative in grado di completarne lo sviluppo.

In tale contesto, capire la direzione futura della serie diventa fondamentale. L’importanza sempre crescente del Game Pass e la formula episodica alla base di Infinite pongono interrogativi cruciali. Gli Halo Studios torneranno a una struttura più classica o insisteranno sul modello live-service? Per scoprirlo, bisogna attendere l’annuncio promesso per ottobre.

Nel frattempo, però, c’è un piccolo spiraglio per chi desidera proseguire la storia. Il romanzo Halo: Edge of Dawn offrirà una prosecuzione delle vicende di Master Chief e della sua lotta su Zeta Halo. Si tratta di un modo per scoprire cosa accade dopo gli eventi di Infinite.