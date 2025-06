Halo Infinite: in arrivo nuove avventure in “formato” diverso

Il viaggio di Master Chief non è ancora concluso, ma per proseguirlo non dovremo accendere una console. Le nuove avventure del protagonista saranno presentate in un libro. Si tratta di Halo: Edge of Dawn che condurrà i fan della saga oltre il finale di Halo Infinite. Nonostante le aspettative dei fan per un nuovo gioco, Microsoft ha mantenuto fede alla sua promessa di supportare Infinite per almeno dieci anni. A meno di quattro anni dal lancio, lo scenario videoludico non cambia, ma la narrazione continua sotto una nuova forma. Il romanzo, annunciato da poco e previsto in uscita per dicembre, sarà scritto da Kelly Gay. Già conosciuta nell’universo di Halo per i suoi contributi precedenti. La copertina ufficiale, firmata dall’illustratore Chris McGrath, mostra uno stile familiare ai lettori della saga.

Halo torna con un romanzo: ecco cosa aspettarsi