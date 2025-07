Tumblr: rimandato il passaggio del backend su WordPress

L’idea di spostare il backend di Tumblr su quello di WordPress è stata una vera ambizione annunciata da Automattic. Ciò con l’intenzione di migliorare la condivisione e l’integrazione tra piattaforme. L’azienda aveva pianificato di migrare centinaia di milioni di blog. Ma tale progetto, per ora, è stato accantonato. Matt Mullenweg, CEO e fondatore di Automattic, ha confermato lo stop nel corso del podcast Decoder di The Verge. Spiegando che le attuali priorità aziendali sono cambiate. L’annuncio originario aveva suscitato grande interesse: la migrazione avrebbe non solo razionalizzato l’infrastruttura tecnica, ma anche introdotto la compatibilità con il Fediverso, una rete decentralizzata che permette alle piattaforme di comunicare fra loro tramite protocolli come ActivityPub.

Stop allo spostamento di Tumblr: cosa è successo?

WordPress.com già offre un plug-in per tale standard. Attraverso tale passaggio Tumblr avrebbe potuto connettersi direttamente a tale rete. Eppure, Mullenweg ha dichiarato che il team ha scelto di concentrarsi su funzionalità più richieste dagli utenti. La decisione non nasce da un ripensamento radicale. Ma da una ridefinizione delle priorità. Lo stesso Mullenweg ha ribadito di credere ancora nel progetto e nella sua utilità, Ma al momento le risorse sono indirizzate verso miglioramenti più immediatamente percepibili dall’utenza. Anche se lo sviluppo è sospeso, resta viva l’intenzione di portarlo avanti in futuro. Ovvero quando le condizioni lo permetteranno.

Tale rinvio comporta anche una battuta d’arresto per la presenza di Tumblr nel Fediverso. Il CEO non ha escluso la possibilità di sviluppare una connessione federata direttamente nel codice di Tumblr. Ciò qualora si rivelasse una priorità condivisa dalla comunità. Il tutto anche se l’idea iniziale era di sfruttare l’infrastruttura WordPress per raggiungere tale obiettivo.

Anche se i piani di Automattic per unificare Tumblr e Wordpress sono stati rimandati, rimane la visione di un ecosistema più integrato e aperto. Non resta che attendere e scoprire quando la strategia verrà riattivata.