Google Calendar su Apple Watch con un’app dedicata, finalmente

Google amplia la propria presenza su Apple Watch con il debutto ufficiale dell’app Google Calendar, ora disponibile a partire dalla versione 25.24.1 dell’app per iPhone. Dopo il rilascio di Google Maps, Keep e YouTube Music, anche il calendario entra nel ristretto gruppo di app sviluppate da Mountain View per l’orologio di Apple, portando con sé un’interfaccia snella pensata per chi ha bisogno di consultare i propri impegni in mobilità.

L’app per watchOS non è pensata per sostituire l’esperienza completa disponibile su iPhone, ma offre una gestione essenziale e funzionale delle attività giornaliere. Gli eventi della settimana vengono mostrati in una lista ordinata, con ogni elemento contrassegnato da colori e informazioni rapide come orario, titolo e luogo. Toccare una card consente di visualizzare i dettagli dell’evento, ma per funzioni più avanzate – come la creazione o modifica – resta necessario passare all’iPhone.

Due complicazioni per avere tutto sotto controllo

L’arrivo dell’app è accompagnato da due complicazioni personalizzabili per il quadrante dell’Apple Watch:

What’s Next , disponibile sia in formato circolare che rettangolare, mostra il prossimo appuntamento in programma e funge anche da widget nello Smart Stack di watchOS 10. Un tocco rapido consente di aprire direttamente l’app per vedere i dettagli;

Today’s date, una complicazione più semplice che visualizza giorno e data, utile per l’accesso immediato all’applicazione.

Disponibilità e installazione

Per utilizzare Google Calendar su Apple Watch è sufficiente aggiornare l’app all’ultima versione disponibile su App Store. Una volta completata l’installazione, sarà possibile accedere alla nuova app direttamente dal polso, con la garanzia di una sincronizzazione perfetta con l’account Google.

Semplice, chiara e integrata con Google Tasks, la nuova app conferma la volontà dell’azienda di presidiare anche l’ecosistema Apple, offrendo strumenti pratici senza rinunciare alla coerenza tra piattaforme. Tutto diventa quindi sempre più integrato, anche per le applicazioni che qualcuno si aspetterebbe in esclusiva solo per gli utenti Android.