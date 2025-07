Chiamate mute e truffe al telefono: l’allarme è massimo, ecco i pericoli

Sempre più utenti segnalano telefonate mute o interrotte appena si risponde. Non si tratta di errori o scherzi telefonici, ma di un meccanismo automatizzato ampiamente utilizzato da call center illegali. In sostanza, i sistemi avviano in parallelo decine – se non centinaia – di chiamate, ben oltre la capacità degli operatori umani. Se nessuno è disponibile al momento della risposta, la chiamata resta vuota o viene chiusa.

Dietro queste pratiche si nascondono spesso attività commerciali non autorizzate, soprattutto nel settore dell’energia. Secondo quanto segnalato da Adiconsum, quasi la metà delle telefonate provenienti da presunte aziende attive nella vendita di contratti energetici non ha alcuna base reale: si tratta di società fantasma, usate per convincere gli utenti a cambiare fornitore senza reale consenso.

Quattro proposte per contrastare il telemarketing abusivo

L’associazione dei consumatori ha ribadito le proprie richieste in una lettera indirizzata all’ARERA, puntando su un approccio integrato che unisca strumenti normativi e soluzioni tecnologiche. Le proposte sono articolate in quattro punti:

Divieto di stipula telefonica dei contratti , salvo esplicita richiesta dell’utente;

Certificazione dei call center legali , con criteri condivisi con le associazioni riconosciute;

Maggiori controlli e trasparenza , con sanzioni più severe contro gli operatori abusivi e regole più chiare sugli orari e le modalità delle chiamate commerciali;

Uso di tecnologie anti-spoofing, per bloccare le chiamate con numeri camuffati. Il nuovo filtro promosso da AGCOM entrerà in vigore il 19 agosto 2025.

Un fenomeno in crescita, servono risposte rapide

Come ha sottolineato Carlo De Masi, presidente di Adiconsum, è in corso un aumento sensibile delle chiamate ingannevoli, e servono interventi urgenti per proteggere i cittadini. La combinazione tra truffe telefoniche, numeri falsificati e pressioni commerciali indebite rappresenta oggi una delle forme più insidiose di aggressione alla privacy e alla sicurezza economica degli utenti. Bisogna stare sempre attenti, anche quando si crede di essere esperti e in grado di proteggersi da soli.