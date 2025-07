Esselunga: l’iPhone che volevate è ora al prezzo più ABBORDABILE

Esselunga non è più solo il regno della spesa: ora è anche campo di battaglia dove si gioca a colpi di tecnologia. Immaginatevi tra le corsie, mentre qualcuno lotta per l’ultima confezione di caffè, voi state acciuffando un top di gamma scontatissimo. C’è adrenalina, c’è strategia, e soprattutto ci sono prezzi che fanno girare la testa, più dei 36 gradi all’ombra di oggi. La posta in gioco? Lo Smartphone Apple dei vostri sogni. Ma attenzione, queste occasioni spariscono più in fretta di una vaschetta di gelato al caramello in pieno luglio. Serve fiuto, velocità e un pizzico di fortuna.

Le offerte vi chiamano: ecco l’iPhone da comprare da Esselunga

Nella promozione Esselunga, Apple mostra la sua forza. L’iPhone 15 a 669 euro. Un prezzo incredibile per uno smartphone che sfoggia un display Super Retina da 6,1″, doppia fotocamera 48 + 12 Mpixel, e una frontale da 12 Mpixel perfetta per scatti nitidi anche al tramonto. Con iOS 16 e Bluetooth 5.3, la fluidità è totale e la connessione è sempre impeccabile. Ma non fatevi distrarre troppo: c’è anche spazio per chi guarda ad Android con occhi pieni di desiderio. Ecco quindi modelli alternativi con prestazioni di livello altissimo e design da ammirare. Vi aspettano anche altri dispositivi potenti, intuitivi, con display luminosi e camere avanzate, perfetti per ogni esigenza: dallo streaming alle foto in vacanza, dal gaming alle videochiamate. Ogni modello è un’occasione unica. Ma ricordate, l’iPhone 115 è in promo solo fino al 6 luglio da Esselunga. Il countdown è cominciato.