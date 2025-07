WhatsApp si rinnova: arriva lo scanner integrato

WhatsApp è pronta a cambiare ancora una volta il modo in cui comunichiamo e lavoriamo. L’app infatti si prepara ad introdurre una nuova funzione che punta a migliorare la gestione dei documenti, lo scanner digitale integrato. Non parliamo di un semplice aggiornamento. Al contrario, si tratta di una modifica rilevante destinata a rendere la piattaforma ancora più versatile. Secondo le prime anticipazioni diffuse da WABetaInfo, tale novità permetterà di digitalizzare documenti con un semplice tocco, trasformandoli istantaneamente in file PDF o altri formati compatibili.

WhatsApp guarda al futuro: AI e nuove funzioni all’orizzonte

La funzione è in fase di test su una versione beta, ma potrebbe arrivare presto a tutti. Lo scanner includerà due modalità di utilizzo, una manuale, utile per regolare inquadratura e luce, e una automatica, capace di rilevare i bordi del documento e di rimuovere lo sfondo. Questa innovazione mira a facilitare la vita di chi utilizza WhatsApp anche per scopi professionali, come la condivisione rapida di contratti, ricevute o fogli firmati. Una volta scansionato il documento, l’app lo convertirà immediatamente in un file, pronto per essere inviato o archiviato.

Dietro questa innovazione non c’è solo una funzione tecnica, ma una visione strategica chiara. Meta, la società madre dell’app, sta spingendo sull’adozione dell’intelligenza artificiale per ampliare le capacità di WhatsApp. Oltre alla scansione dei documenti, si lavora anche su sistemi in grado di prevenire la perdita di messaggi e migliorare l’interazione tra utenti. L’obiettivo prefissato è quello di trasformare la rinomata applicazione di messaggistica istantanea in un vero e proprio spazio digitale, in cui comunicazione, lavoro e produttività si incontrano in un’unica soluzione.

Questa evoluzione è il risultato di una richiesta crescente da parte degli utenti, soprattutto su Android, che da tempo chiedevano una gestione dei file più efficace. Anche se WhatsApp è spesso criticata per questioni legate alla privacy o alla concorrenza, resta gratuita e in continua espansione.