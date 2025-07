Daphne-AT: l’AI che aiuterà gli astronauti nello spazio

Nel silenzio e nella vastità dello spazio, un assistente basato sull’Intelligenza Artificiale potrebbe diventare un alleato fidato per gli astronauti. Si chiama Daphne-AT ed è l’assistente sviluppato per l’ESA (Agenzia Spaziale Europea) in collaborazione con l’industria italiana e il mondo della ricerca. L’obiettivo è offrire supporto in tempo reale alle attività scientifiche e quotidiane degli equipaggi in orbita.

L’acronimo AT sta per “Astronaut Trainer”, e rende bene l’idea del suo scopo. Daphne è in grado di fornire istruzioni vocali, immagini di riferimento, suggerimenti operativi e persino interpretare dati in tempo reale. Niente effetti speciali da film di fantascienza, ma una vera e propria interfaccia progettata per comprendere il contesto, agire in modo coerente e soprattutto alleggerire il carico cognitivo degli astronauti.

L’ESA presenta Daphne-AT, il primo assistente AI progettato per collaborare con gli astronauti in orbita e nelle missioni future

Il progetto è ancora in fase sperimentale ma promette già abbastanza bene. Non si tratta solo di AI generativa. Daphne integra machine learning, riconoscimento vocale e sensori biometrici per monitorare anche lo stress, l’affaticamento o potenziali errori commessi. Un supporto che in un ambiente tanto critico può fare la differenza tra un’anomalia gestita in tempo e un rischio reale per l’incolumità dell’equipaggio.

Il primo impiego pratico del nuovo assistente AI è previsto per le prossime missioni europee in programma con la Stazione Spaziale Internazionale. Tuttavia, l’ambizione è portarlo anche sulla Luna e su Marte, nei futuri programmi dell’ESA in collaborazione con la NASA e altri partner privati. Anche nel settore spaziale, l’intelligenza artificiale si fa dunque concreta, utile e, soprattutto, umana nel modo giusto. Daphne-AT è discreta, collaborativa, invisibile ma presente in ogni istante, qualora fosse necessario il suo supporto e aiuto. Con Daphne, la figura dell’assistente virtuale assume finalmente un ruolo diverso, non più solo un’interfaccia ma un alleato.