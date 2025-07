Tesla sorprende l’Europa con la guida autonoma: FSD per affrontare le città trafficate

Madrid diventa teatro dell’ultima dimostrazione Tesla. Il video presenta una Model 3 di serie che affronta il traffico del centro spagnolo con disinvoltura. La Puerta de Alcalá, la Fuente de Cibeles, il Parque del Retiro, simboli storici, scorrono mentre il Full Self-Driving (Supervisionato) mantiene calma e precisione. Pedoni imprevedibili? Auto in doppia fila? Nessun tentennamento., ogni manovra si svolge in modo reattivo, trasformando la complessità urbana in un percorso sereno. Il veicolo Tesla riconosce ogni ostacolo grazie a un sistema visivo esclusivo, simile alla vista umana ma privo di distrazioni. Occhi artificiali e reti neurali processano il mondo reale in tempo reale, senza bisogno di lidar o mappe HD. Così Tesla punta all’accessibilità e a un’evoluzione continua per tutti i modelli attuali, dalla Model S alla Model Y.

Rotonde, caos e Tesla a sangue freddo

Parigi diventa un banco di prova estremo. Davanti alla rotonda dell’Arco di Trionfo, 12 vie si incrociano in un turbine di auto, scooter e autobus. Il traffico non perdona, la maggior parte dei conducenti teme questo incrocio, ma il Full Self-Driving proprio no. Nel nuovo video Tesla, la Model 3 scivola nella Place de l’Étoile con calma inquietante. Sorpassi, precedenze, segnalazioni perfette. Nessuna esitazione, solo azione calcolata. Ogni istante è guidato da miliardi di esempi reali registrati dalla flotta Tesla, che oggi supera 7 milioni di veicoli nel mondo. Una conoscenza globale racchiusa in un software in prova, che gira già su hardware identico a quello dei clienti.

Tesla ha intanto già raccolto oltre 5,79 miliardi di chilometri percorsi con FSD. Solo nel 2024, 3,48 miliardi. La guida autonoma supervisionata è finalmente diventata tangibile, affidabile, misurabile. Nel primo trimestre 2025, chi ha usato Autopilot ha mostrato un rischio d’incidente dieci volte inferiore rispetto alla media. Come ignorare questi numeri? Il futuro è già in corso. La tecnologia FSD Supervisionato è già disponibile in Stati Uniti, Canada, Cina e Messico ed adesso Tesla lavora a stretto contatto con le autorità europee per estendere la disponibilità anche nel nostro di Continente.