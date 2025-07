Samsung, c’è una funzione da attivare subito: vi salva dal furto

Il problema dei furti sta riguardando soprattutto Samsung che ha scelto infatti di intervenire nel migliore dei modi. Con la nuova interfaccia One UI 7, sono stati introdotti infatti diversi strumenti che servono per la sicurezza, come possono testimoniare gli utenti che possiedono un Samsung Galaxy S25. Ora la diffusione degli stessi strumenti è stata ampliata anche ad altri dispositivi della gamma.

Queste nuove opzioni puntano a proteggere i dati personali, anche in situazioni delicate come lo smarrimento del telefono o un furto improvviso. Tra le più interessanti c’è Theft Detection Lock, un sistema che sfrutta i sensori di movimento per bloccare lo schermo nel momento in cui rileva un’azione sospetta, ad esempio uno strappo improvviso dalla mano dell’utente.

Protezione attiva anche senza connessione e più controllo da remoto

A completare il pacchetto c’è Offline Device Lock, che entra in funzione quando lo smartphone resta scollegato da internet per un certo periodo, impedendo l’accesso ai dati anche se il ladro tenta di isolare il dispositivo. Samsung ha inoltre aggiornato Remote Lock, permettendo di bloccare il telefono semplicemente verificando il proprio numero, senza bisogno di accedere subito all’account.

Ci sono poi due funzioni pensate per guadagnare tempo prezioso in caso di emergenza. La prima si chiama Identity Check e richiede un’ulteriore verifica biometrica quando si modificano impostazioni sensibili da luoghi non riconosciuti. L’altra è Security Delay, che introduce un’attesa obbligatoria di un’ora prima che si possa cambiare l’impronta digitale o il volto registrato.

Anche i Galaxy Watch aiutano a recuperare i dispositivi

Oltre a tutto questo, Samsung ricorda agli utenti di attivare l’app Samsung Find, utile per localizzare il dispositivo, bloccarlo, farlo squillare o cancellarne il contenuto da remoto. In caso di smarrimento, è possibile anche mostrare un messaggio sullo schermo, con un contatto alternativo.

I possessori di Galaxy Watch o auricolari compatibili possono contare su un ulteriore supporto per trovare lo smartphone, sfruttando l’integrazione con l’ecosistema Samsung.

Attivare queste funzioni richiede pochi minuti, ma può fare la differenza nel momento meno opportuno. E con il progressivo rilascio di One UI 7 su un numero sempre maggiore di modelli, sarà importante sapere dove intervenire e come farlo.