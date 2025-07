Carugate apre la strada all’idrogeno

A Carugate, alle porte di Milano, è stata inaugurata la prima stazione di rifornimento a idrogeno della Lombardia. Un traguardo importante, considerando che fino ad oggi in Italia esistevano solo due impianti simili. Nello specifico uno a Bolzano e uno a Mestre. L’infrastruttura è stata realizzata da Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali s.p.a lungo la Tangenziale-Est, con l’obiettivo di servire non solo veicoli leggeri, ma anche mezzi più pesanti.

La rete lombarda dell’idrogeno prende forma

L’iniziativa rientra nel progetto serraH2valle. Ovvero un piano di ampio respiro che prevede la costruzione di cinque stazioni a idrogeno tra Milano e Tortona. Il budget complessivo supera i 55 milioni di euro. Alla cerimonia d’apertura hanno preso parte autorità locali e nazionali. Ma non solo. Hanno dato la loro piena partecipazione anche i più alti rappresentanti del settore trasporti e delle case automobilistiche impegnate nello sviluppo della mobilità a idrogeno. L’impianto di Carugate rappresenta il primo passo di una rete destinata a rivoluzionare il trasporto su gomma in Italia.

Il progetto serraH2valle punta a creare la prima rete italiana di Hydrogen Refuelling Stations, adatta sia al traffico leggero che a quello pesante. Le stazioni saranno dotate di tecnologie all’avanguardia per garantire rifornimenti sicuri, veloci ed efficienti. L’impianto di Carugate, ad esempio, permetterà ricariche a 700bar per automobili. Si parla anche di 350 bar per veicoli commerciali e 350bar HighFlow per mezzi industriali, come camion e autobus.

Entro la fine del 2025 saranno operative altre quattro stazioni. Una seconda sempre a Carugate, sul lato opposto della tangenziale; una a Rho, lungo la Tangenziale Ovest; 2 a Tortona, posizionate strategicamente sull’autostrada A7 Milano-Genova. Il servizio entrerà a pieno regime nel 2026. Tale piano si propone così di rispondere a due esigenze fondamentali. Ossia incentivare l’adozione di veicoli a idrogeno e contribuire alla riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, il tutto nel rispetto di una mobilità più sostenibile.