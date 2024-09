Audi ha lanciato una novità che farà battere il cuore agli appassionati: la “Nardo Sport Edition”, una versione speciale dedicata ai modelli S6 Sedan e S7 Sportback. Ma cosa rende questo pacchetto così unico e desiderabile? La novità essenziale del pack è sicuramente la vernice Nardo Grey, disponibile solo per questi allestimenti. Audi ha aggiunto una serie di dettagli stilistici che ne esaltano la sportività. Il tetto nero lucido, le calotte degli specchietti in fibra di carbonio e i fari oscurati donano all’auto un look aggressivo. Anche i cerchi neri lucidi fanno la loro parte: il S6 vanta cerchi da 21 pollici con un design a raggi a V, mentre il S7 opta per un look trapezoidale.

Interni di lusso con tocchi sportivi per il pack Audi

L’interno è come ci si aspettava puro lusso. I sedili sono rivestiti in pelle grigia e nera, ma un pizzico di fascino in più è dato dalle cuciture rosse, che troviamo persino sulle cinture di sicurezza. Non manca ovviamente un grande comfort. Il cruscotto, il bracciolo e la console centrale sono rivestiti in pelle, e l’S7 aggiunge anche un elegante tettuccio in pelle scamosciata nera e tappetini bordati di rosso. Non è un sogno? Al momento, la “Nardo Sport Edition” sembra essere destinata al mercato americano, con disponibilità dal prossimo anno. Audi non ha ancora confermato se questa edizione speciale sarà disponibile anche in Europa o in Italia.

Ed il motore? Nessuna sorpresa esaltante. Entrambi i modelli mantengono il potente V6 biturbo da 2,9 litri, in grado di erogare 444 cavalli e 443 Nm di coppia. Il risultato? L’S6 accelera da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi, mentre l’S7 impiega appena 4,5 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, per una guida emozionante ma sicura. Quanto costa allora? Il pacchetto “Nardo Sport Edition” Audi costa la bellezza di 9.700 dollari. Va aggiunto al prezzo base di 75.900 dollari per l’S6, mentre l’S7 vede un incremento di 11.200 dollari, portando il prezzo totale a 85.700 dollari. Cosa significa in euro precisamente? Circa 8.700 euro per l’S6 e 10.000 euro per l’S7. Per chi cerca prestazioni ancora più elevate, l’attesa in realtà forse è più per l’imminente RS7 Avant Audi, che promette di spingere ancora più avanti i confini della sportività.