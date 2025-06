Moulinex Easy Fry XL Surface in offerta speciale: -37% su Amazon

Con l’aiuto di questo eccezionale elettrodomestico per la cucina, potrete finalmente gustare cibi sani e salutari, ricchi di gusto e molto sfiziosi. L’innovativa friggitrice ad aria di Moulinex, è stata appositamente studiata e progettata per potervi offrire la possibilità di portare a tavola piatti squisiti in qualsiasi occasione.

Infatti potrete preparare ricette per tutta la famiglia, o per pranzi e cene in compagnia dei vostri amici. Non a caso, la presenza di un cestello spazioso con capacità XL vi consentirà di preparare senza problemi, quantità di cibo per molte persone.

Moulinex Easy Fry XL Surface a prezzo imperdibile

Dal pollo, alle pizze fino a 27 cm, sino a biscotti o patatine, con questo prodotto a marchio Moulinex potrete gustare tutto ciò che vi piace. La friggitrice ad aria Moulinex è stata progettata con un magnifico design compatto, quindi è l’ideale anche per le cucine con spazi più ridotti.

Oltre ad avere un bellissimo design, questo elettrodomestico utilizza una tecnologia di frittura ad aria Moulinex Extra-Crisp, quindi prevede elementi riscaldanti in alto e in basso e circolazione dell’aria calda a 230°. In questo modo, qualsiasi tipo di pietanza sarà croccante e appetitosa. Non sarà necessario aprire il cestello per controllare lo stato di cottura degli alimenti, poiché non manca la finestra di osservazione.

Con l’aiuto dell’intuitivo pannello di controllo digitale potrete impostare in maniera semplice sia il programma desiderato, che temperatura e tempo di cottura. Oltre a ciò, con questa friggitrice potrete consumare circa il 70% di energia in meno per cuocere i vostri piatti preferite e velocizzare la loro cottura del 37% rispetto ai forni tradizionali. Inoltre, grazie all‘app My Moulinex non mancheranno consigli e ricette relative all’ imperdibile Moulinex Easy Fry XL Surface, oggi in sconto. Approfittate subito del prezzo messo a disposizione da Amazon per risparmiare rispetto ad altri giorni.