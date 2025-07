Gmail

Google introduce un nuovo strumento per gestire in modo più semplice e veloce le sottoscrizioni alle newsletter e ad altri messaggi promozionali su Gmail Desktop, migliorando l’esperienza utente e l’organizzazione della posta in arrivo.

Nuovo pulsante “Gestisci sottoscrizioni” su Gmail

Sulla versione web di Gmail, sta comparendo in queste ore un nuovo pulsante chiamato “Gestisci sottoscrizioni”, posizionato nella parte alta dell’interfaccia, tra le opzioni dei messaggi ricevuti. Questa funzione consente di visualizzare rapidamente tutte le newsletter e i messaggi promozionali a cui si è iscritti, semplificando l’eventuale disiscrizione.

Funzione attiva per un numero crescente di utenti

Il rollout della novità è già in corso e interessa un numero crescente di account. Il pulsante si attiva automaticamente nella barra superiore di Gmail quando vengono individuati messaggi promozionali o derivanti da mailing list. Da lì, l’utente può accedere a una vista dedicata, dove è possibile revocare l’iscrizione con pochi clic.

Gestione avanzata delle iscrizioni email

Una volta cliccato sul comando, Gmail mostra un elenco ordinato dei mittenti a cui si è iscritti. L’utente ha così la possibilità di mantenere o rimuovere singole iscrizioni a contenuti promozionali, rendendo il processo molto più intuitivo rispetto alla ricerca manuale dei link “unsubscribe” presenti nelle email.

Nessuna modifica su app mobile (per ora)

Al momento, la nuova funzione “Gestisci sottoscrizioni” è visibile esclusivamente nella versione desktop del servizio. Non ci sono indicazioni ufficiali sul suo arrivo nelle app per Android e iOS, anche se è possibile che Google estenda l’implementazione in una fase successiva.

Gmail punta a ridurre lo spam e migliorare la pulizia della casella

L’introduzione del nuovo strumento è coerente con l’obiettivo di ridurre la posta indesiderata e facilitare il mantenimento di una casella di posta ordinata. Gmail, già dotato di strumenti automatici per il filtraggio dello spam, offre ora un ulteriore livello di controllo diretto per l’utente.