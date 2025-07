Gmail: ecco come cancellarsi dalle mailing list

Google punta ad offrire agli utenti una gestione più efficiente della propria posta elettronica. Per farlo ha introdotto una nuova funzione per Gmail. Si tratta di Gestisci iscrizioni uno strumento che nasce dall’esigenza di affrontare l’accumulo incontrollato di newsletter e messaggi promozionali. I quali sono spesso difficili da eliminare in modo sistematico. La nuova funzionalità rappresenta un cambiamento importante nella gestione delle email promozionali. Gmail propone un’interfaccia dedicata che riunisce tutte le iscrizioni in un solo spazio. Una soluzione alternativa al visionare ogni messaggio per trovare il link utile per rimuovere l’iscrizione. Tale pannello è raggiungibile tramite il menu principale dell’applicazione. Offre un elenco dettagliato delle mailing list a cui l’utente è iscritto. Con la possibilità di visualizzare quali mittenti sono più attivi. Ciò sulla base del numero di email ricevute nelle ultime settimane.

Gmail introduce una nuova opzione per le mailing list

La presentazione dell’elenco non è casuale. I mittenti più “invadenti” vengono posti in cima, rendendo evidente dove è possibile intervenire per ridurre il flusso di email. Ogni voce include un’opzione Annulla iscrizione, che permette di interrompere con facilità la ricezione dei messaggi da parte di quel mittente. È, inoltre, possibile esplorare l’archivio dei messaggi ricevuti da ciascun indirizzo, per decidere con maggiore cognizione se eliminare l’iscrizione è davvero la scelta migliore.

La distribuzione della funzione avverrà per gradi. La versione desktop è la prima a riceverla dal 9 luglio. Gli utenti Android potranno iniziare a utilizzarla dal 14 luglio. Mentre gli utenti iOS dovranno attendere fino al 21 luglio. Google specifica che la disponibilità completa potrà richiedere qualche settimana, poiché il rollout sarà progressivo.

La nuova soluzione presentata da Google rappresenta una risposta concreta a un’esigenza sempre più diffusa. Con tale opzione, l’azienda di Mountain View offre agli utenti strumenti semplici, ma efficaci per tenere sotto controllo il proprio spazio digitale. Non resta, dunque, che attendere per ottenere la nuova opzione.