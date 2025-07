Gmail

Google ha iniziato il rilascio di una nuova funzione per l’app Gmail su Android, pensata per offrire agli utenti un modo più rapido per gestire le notifiche. La novità consiste in una scorciatoia diretta “Segna come letto” visibile nelle notifiche push dei messaggi in arrivo. Una piccola modifica che punta a semplificare le interazioni quotidiane con la posta elettronica, senza dover aprire l’app.

Arriva il tasto “Segna come letto” nella notifica

Con l’aggiornamento in corso, le notifiche dei nuovi messaggi Gmail su Android presenteranno due pulsanti: “Rispondi” e, appunto, “Segna come letto”. Questa funzione consente di eliminare la notifica e archiviare virtualmente il messaggio come già visualizzato, senza entrare nell’applicazione. È una soluzione utile soprattutto per chi riceve molte email e desidera mantenere la casella ordinata con un solo tocco.

Il rilascio è in corso a livello globale, ma l’attivazione avviene lato server, quindi non dipende dalla versione dell’app Gmail installata. Alcuni utenti la vedono già attiva, mentre per altri potrebbe volerci ancora qualche giorno.

È importante notare che la nuova scorciatoia funziona solo per le notifiche di singole email. In caso di arrivo simultaneo di più messaggi da parte di mittenti diversi (notifiche aggregate), il pulsante “Segna come letto” non compare. Questo limite tecnico suggerisce che la funzione è pensata per un’interazione diretta e mirata con i singoli messaggi. In ogni caso, la scorciatoia si rivela comoda per chi riceve frequentemente email da servizi noti o contatti abituali, permettendo una rapida gestione senza passare per l’interfaccia dell’app.

L’aggiunta del tasto “Segna come letto” rappresenta un piccolo ma significativo passo nel miglioramento dell’esperienza utente su Gmail per Android. In un’epoca in cui la gestione delle notifiche è fondamentale per evitare sovraccarichi informativi, strumenti come questo permettono di risparmiare tempo ed evitare interazioni inutili.

Il sistema operativo Android già da tempo consente interazioni avanzate con le notifiche, ma Gmail finora non offriva l’opzione di segnare i messaggi come letti direttamente dalla notifica. Questa mancanza veniva colmata da alcune app di terze parti, ma ora Google ha deciso di integrare ufficialmente la funzione.

Attualmente, la novità riguarda solo la versione Android dell’app Gmail. Non è ancora noto se Google abbia intenzione di estendere la funzione anche agli utenti iOS, dove la gestione delle notifiche è più restrittiva a livello di sistema. L’implementazione futura dipenderà probabilmente dal riscontro ricevuto su Android.

Resta da capire anche se la funzione verrà estesa ad altri scenari, come le notifiche multiple o messaggi categorizzati in sezioni come “Promozioni” o “Social”, che spesso vengono visualizzati insieme.