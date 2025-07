Android 16: nuovo avviso per le connessioni sospette

Tali reti finte si basano su dispositivi noti come “stingray”. I quali sono in grado di replicare il comportamento di una cella telefonica reale. Una volta attivi, tali dispositivi attirano la connessione degli smartphone nei paraggi e li usano per raccogliere informazioni riservate. Tra cui codici identificativi e comunicazioni non cifrate. In certi casi, possono addirittura costringere il dispositivo a utilizzare protocolli di sicurezza datati, rendendolo ancora più vulnerabile. Anche se gli stingray vengano impiegati da agenzie governative a fini legali, il loro utilizzo illecito è in costante aumento.

Negli ultimi aggiornamenti, Android ha gradualmente ampliato la propria capacità di difesa contro tali strumenti. Android 12 ha introdotto la possibilità di disattivare il supporto alla rete 2G, spesso sfruttata dagli attaccanti per compromettere la sicurezza dei dispositivi. Android14 ha alzato l’asticella, bloccando le connessioni che non usano cifratura efficace. Android 15 ha aggiunto un’ulteriore barriera, segnalando i tentativi di accesso non autorizzato a identificatori univoci. Con Android 16, l’attenzione si sposta ancora di più verso l’utente, che viene informato in tempo reale quando il telefono entra in contatto con una rete potenzialmente dannosa.

Va però sottolineato che non tutte tali novità sono immediatamente accessibili. Molte delle funzionalità di protezione introdotte richiedono una componente tecnica specifica. Ovvero il supporto alla versione 3.0 dell’interfaccia IRadio HAL. A causa di tali difficoltà tecniche, Google ha rinviato il lancio della funzione, inizialmente prevista per Android 15.