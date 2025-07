WhatsApp: ecco nuove opzioni per la gestione delle notifiche in chat

È incessante l’attività di rinnovamento di WhatsApp, che infatti vuole rendere la piattaforma sempre più performante e consona alle esigenze degli utenti. Ora è la volta della versione beta riservata agli utenti Android, questa volta con il numero 2.25.19.17. Con quest’ultima è arrivata una nuova funzionalità che consentirà di gestire in blocco le notifiche per tutte le chat incluse in una specifica lista. La novità è in fase di test pubblico tra alcuni utenti iscritti al programma beta tramite il Google Play Store.

In realtà qualcuno aveva visto tale funzionalità anche all’interno della scorsa versione beta, ma ora la fase di test sembra essere arrivata ad un livello più avanzato.

Accedendo al menu di una lista, compare una nuova voce dedicata proprio alla gestione delle notifiche. Una volta impostata una preferenza – ad esempio, silenziare tutte le chat o ricevere solo notifiche prioritarie – tale scelta si applica automaticamente a tutte le conversazioni contenute nella lista. In questo modo non è più necessario intervenire manualmente su ogni singola chat.

Un doppio accesso alle impostazioni

La nuova funzione può essere gestita sia dal menu della lista sia dalle impostazioni generali dell’app, offrendo maggiore flessibilità. Un lavoratore potrà, ad esempio, disattivare le notifiche di tutti i gruppi aziendali durante il fine settimana. Allo stesso modo, uno studente potrà mettere in pausa le notifiche dei gruppi scolastici durante le vacanze.

Va sottolineato che questa modifica è del tutto invisibile per gli altri partecipanti alle chat. I messaggi continuano a essere ricevuti e inviati normalmente, ma non appariranno più come notifiche sul dispositivo dell’utente che ha personalizzato le preferenze. In caso di menzioni dirette, la notifica verrà comunque recapitata, così da non perdere eventuali messaggi urgenti.

Attualmente la funzione è in fase di distribuzione progressiva e si inserisce in un più ampio percorso volto a fornire strumenti di controllo più raffinati a chi utilizza l’app in maniera intensiva e organizzata.