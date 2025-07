Polestar rivoluziona la ricarica elettrica in Europa

Polestar Charge ha compiuto un passo importante nel mondo della mobilità elettrica. L’ azienda ha infatti superato il milione di punti di ricarica pubblici in Europa. Tale traguardo rafforza la posizione del marchio come uno dei protagonisti del cambiamento nel settore automobilistico. Il servizio, pensato per offrire un accesso semplice e alla ricarica elettrica, è disponibile in tutti i mercati europei in cui Polestar è attiva. Dalla Svezia alla Spagna, dalla Germania all’Italia, ogni Paese può contare su una rete che integra operatori globali e realtà locali.

La ricarica pubblica diventa più smart per gli utenti Polestar

Il cuore di Polestar-Charge è l’app, che consente agli utenti di trovare, prenotare e pagare la ricarica da un’unica piattaforma. In Italia, la rete ha raggiunto oltre 63.000 punti attivi, con 4.900 stazioni che offrono sconti dedicati agli abbonati. Essi possono usufruire di una riduzione fino al 30% presso sei operatori, tra cui Ionity, Electra, Ewiva, Atlante, Becharge e Allego. L’integrazione con Google Maps facilita la pianificazione delle soste durante il viaggio, ottimizzando i tempi e riducendo lo stress alla guida.

Oltre alla vastità della rete, Polestar punta anche sull’innovazione tecnologica. Con la funzione “Plug & Charge”, disponibile su Polestar2 Model Year 2026 e Polestar3, la ricarica diventa ancora più automatica. Basta semplicemente collegare il veicolo. Il sistema comunica direttamente con la stazione e avvia il pagamento, senza bisogno di app o tessere. Un processo che diventa così intuitivo e veloce, proprio come fare il pieno a un’auto tradizionale.

Dal 2020, Polestar collabora con Plugsurfing per garantire un servizio integrato e conveniente. Attualmente, è disponibile in 16 Paesi, tra cui l’Italia, in cui la risposta degli utenti è stata molto positiva. Insomma, con una gamma in espansione, che presto includerà anche Polestar 5, 6 e 7 l’azienda continua a guidare la transizione elettrica con serietà. L’obiettivo è ridurre del 50% le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2040