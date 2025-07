Google Maps

Google Maps sta testando una nuova interfaccia per la gestione della condivisione della posizione, con l’introduzione di una scheda dedicata che raccoglie tutte le informazioni relative agli utenti che hanno attivato questa funzione. La novità, attualmente in fase di rilascio graduale, mira a migliorare l’esperienza di utilizzo e a rendere più immediato l’accesso ai dettagli di localizzazione condivisa.

Tutto in un’unica sezione

La nuova scheda della condivisione della posizione è collocata nella schermata principale di Google Maps, in una sezione separata che mostra in modo ordinato tutti i contatti con cui si è condivisa la posizione. Oltre ai nomi, vengono indicati i dettagli relativi all’orario di aggiornamento della posizione e alla durata residua della condivisione, se limitata nel tempo. L’interfaccia mostra anche lo stato della batteria del dispositivo del contatto, consentendo così di valutare la precisione dei dati di localizzazione.

Oltre all’elenco dei contatti, la scheda consente l’accesso diretto alla posizione in tempo reale sulla mappa. Toccando un contatto, viene visualizzata la sua posizione aggiornata, con la possibilità di ottenere indicazioni stradali per raggiungerlo rapidamente. Questa funzione facilita la gestione di appuntamenti, viaggi o semplici spostamenti, migliorando la fruibilità del servizio di condivisione.

Con la nuova scheda, Google punta a offrire maggiore trasparenza e controllo agli utenti, evitando che la condivisione della posizione passi inosservata. La visibilità costante dei contatti coinvolti permette infatti di interrompere o estendere la condivisione in qualsiasi momento, direttamente dalla schermata principale. Questo approccio riduce il rischio di condivisioni attive non più necessarie e aumenta la consapevolezza degli utenti.

La nuova funzionalità è stata individuata nella versione 11.135.x beta dell’app Google Maps, ma la sua attivazione dipende da modifiche lato server, il che significa che non tutti gli utenti la vedranno immediatamente. Come spesso accade con le novità introdotte da Google, il rilascio sarà graduale e potrebbe richiedere alcuni giorni o settimane per raggiungere tutti i dispositivi Android.

L’introduzione di una scheda dedicata alla condivisione della posizione rappresenta un ulteriore passo verso un’interfaccia più completa e facilmente navigabile. Google Maps continua così a perfezionare le sue funzioni, consolidando la propria posizione come strumento essenziale per l’organizzazione degli spostamenti, sia individuali sia in gruppo. L’attenzione alla semplicità d’uso e alla chiarezza si conferma centrale nelle strategie evolutive dell’app.