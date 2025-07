Mouse da gaming a 9 euro: il nuovo sconto imperdibile di AliExpress

Con AliExpress il risparmio è davvero sempre assicurato, in questi giorni vi attende una promozione molto interessante che permette a tutti gli effetti di mettere le mani su un mouse da gaming spendendo solamente 9 euro. Il rapporto qualità/prezzo pende sicuramente a favore di un terminale che a tutti gli effetti cerca di fare la differenza in un mercato sempre più ricco ed intriso di prodotti di qualità assoluta.

Il prodotto attualmente in forte sconto su AliExpress non appartiene ad un marchio particolarmente conosciuto, trattasi di un mouse da gaming abbastanza classico, che però nasconde al proprio interno alcune peculiarità che gli permettono di distinguersi dalla massa. Pensato principalmente per un pubblico destrorso, il terminale integra sul lato sinistro ben 4 pulsanti personalizzabili, così da poterli adattare a piacimento secondo le proprie abitudini ed usi generali. Il DPI è anch’esso regolabile manualmente fino ad un massimo di 7200, in modo da poterlo utilizzare ovunque vogliate, anche ad esempio su una superficie di vetro, integrando allo stesso tempo una serie di LED RGB su tutta la superficie, che possono essere regolati in varie modalità switchando con il pulsante fisico dedicato.

AliExpress: il prezzo di questo mouse da gaming è davvero unico

Il suo prezzo di vendita è davvero uno dei più bassi che si siano effettivamente mai visti, fino al 5 luglio 2025, con la promozione intitolata Risparmi per le Vacanze, gli utenti si ritrovano a poter sfruttare uno sconto del 50%, in modo tale da arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 9,29 euro (partendo comunque da 18,78 euro di listino). Ordinatelo premendo questo link.

Le 13 modalità di effetti RGB tra cui gli utenti possono spaziare sono un forte segnale di ciò che effettivamente vi aspetta, i 10 tasti programmabili per funzioni di gioco specifiche, nonché comunque un design ergonomico per un maggiore comfort, sono solamente alcuni dei punti di forza di un prodotto davvero unico.