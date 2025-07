Processore AMD Ryzen 7 7700: sconto del 55% oggi su AliExpress

Una vera e propria occasione che gli utenti non devono assolutamente lasciarsi sfuggire in questi giorni vi attende su AliExpress, con la possibilità di mettere le mani sul processore AMD Ryzen 7 7700, un SoC di fascia medio-bassa che riesce a convincere con prestazioni comunque più che bilanciate, oltre ad una sua grandissima versatilità con completa compatibilità con tante schede madri.

Proprio perché parliamo di una fascia medio-bassa, il suo prezzo di listino sarebbe tutt’altro che elevato, anzi lo potremmo definire perfettamente bilanciato con le aspettative: di base il prodotto in oggetto costerebbe 356,33 euro, ma proprio grazie all’ottimo sconto che AliExpress ha deciso di attivare giusto in questi giorni, la spesa finale si abbassa di circa il 55%, sino a raggiungere un valore finale dell’ordine pari a soli 157,78 euro. Ordinatelo subito a questo link.

Processore AMD Ryzen 7 7700: che sconto su AliExpress

Il dispositivo non presenta un sistema di raffreddamento integrato, il che significa che la dissipazione non avverrà in modo automatico. Tra le altre specifiche tecniche da tenere in considerazione parliamo di supporto a PCIe 5.0, di conseguenza anche le memorie RAM DDR5 di ultima generazione, con default TDP di 105W ed una capacità L3 Cache di 104MB. La GPU non è pre-installata, l’utente dovrà affidarsi ad una componente esterna, è comunque un octa-core tra i migliori in circolazione, soprattutto in questa fascia di prezzo.

La spedizione presso il vostro domicilio è completamente gratuita, la consegna avviene in circa 5 giorni lavorativi dall’acquisto (massimo 10), con possibilità allo stesso tempo di effettuare il reso gratuitamente entro 15 giorni, nel caso in cui comunque la merce non fosse di vostro gradimento. Da non trascurare nemmeno la garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica cui gli utenti potrebbero eventualmente andare in contro durante le fasi di utilizzo del terminale stesso.