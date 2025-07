LG Gram: novità per l’AI presente sui notebook

Nel settore dei notebook, l’innovazione si gioca sempre più spesso sull’integrazione tra intelligenza artificiale e operatività quotidiana. LG, con la sua nuova serie Gram 2025, propone una visione concreta di tale evoluzione. Ciò unendo la sua storica vocazione per la leggerezza con una proposta AI articolata e convincente: Gram Chat. Si tratta di una piattaforma duale che risponde a un’esigenza ormai centrale per molti utenti. Ovvero quella di avere strumenti intelligenti sia quando si è connessi sia quando si lavora offline. La parte più rivoluzionaria è rappresentata da Gram Chat On‑Device. Si tratta di un assistente AI che funziona interamente sul notebook, senza necessità di collegamento alla rete. Basato su un modello linguistico sviluppato internamente da LG, EXAONE, riesce a offrire funzionalità utili in tempo reale. Come il recupero delle attività recenti tramite Time Travel, la sintesi automatica di documenti (attualmente in inglese) e la ricerca avanzata tra i contenuti del sistema. Tale approccio, che tutela la privacy e garantisce reattività, rende il dispositivo uno strumento efficace anche in contesti dove la connessione è assente o instabile.

LG: le novità presentate per i nuovi Gram 2025

Accanto alla versione locale, l’azienda ha sviluppato Gram Chat Cloud, alimentato da GPT‑4o di OpenAI. Tale modulo cloud si attiva quando la rete è disponibile e offre capacità generative e analitiche di alto livello. Dalla scrittura creativa alla gestione della posta, dall’elaborazione di testi complessi alla traduzione in più lingue, l’assistente diventa una risorsa trasversale per ogni tipo di utente. La compatibilità con Google e Microsoft permette anche una gestione dinamica di agenda, email e attività. Rendendo il flusso di lavoro più scorrevole.

Ma la forza del progetto risiede soprattutto nella complementarità delle due anime di Gram Chat. Una lavora offline, veloce e riservata; l’altra online, più creativa e versatile. Il passaggio tra le due è fluido e automatico e permette all’utente di non preoccuparsi troppo di quale modulo stia usando, ma solo di ciò che deve fare.

Il tutto è sostenuto da una piattaforma hardware rinnovata: processori Intel di ultima generazione, RAM LPDDR5X e capienti SSD, con l’aggiunta di NPU pensate proprio per l’elaborazione AI. Ciò consente prestazioni elevate con consumi contenuti, lasciando intatta l’autonomia. Con tale strategia, LG ha integrato un assistente AI creando, allo stesso tempo, un nuovo paradigma d’interazione.