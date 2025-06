LG Next AI DD: la lavatrice smart che trasforma il bucato

Un nuovo livello nel lavaggio domestico prende forma con il lancio della gamma LG Next AI DD, arrivata ufficialmente nei negozi italiani. L’azienda, già protagonista nell’elettronica di consumo, prosegue la sua espansione nel settore degli elettrodomestici smart. Dopo i climatizzatori dotati di intelligenza artificiale, ora tocca alle lavatrici unire innovazione e sostenibilità.

LG Next AI DD: performance rapide, connettività avanzata e massima personalizzazione

Le nuove LG Next AI DD sfruttano la potenza del programma AI Wash, che analizza in tempo reale il carico, riconoscendo peso, tessuto e morbidezza. In questo modo, ogni lavaggio viene ottimizzato per ridurre l’usura dei capi fino al 10%. Il motore Direct Drive, connesso direttamente al cestello, garantisce prestazioni elevate senza cinghie né attriti. Il cuore tecnologico è rappresentato dalla 6 Motion Technology, che riproduce sei differenti movimenti per una pulizia più profonda e delicata. Questa scelta tecnica contribuisce anche alla salvaguardia ambientale, poiché diminuisce il rilascio di microplastiche nei lavaggi fino al 60%.

La velocità però non compromette l’efficacia. Con la tecnologia Turbowash 360°, le lavatrici LG Next AI DD sono in grado di completare un ciclo in soli 39 minuti, grazie a un sistema di getti d’acqua multidirezionali. Anche l’interazione con l’elettrodomestico è pensata per essere immediata e smart. Il selettore Easy Circle Control e il display interattivo permettono infatti di accedere a 24 programmi diversi, mentre l’app LG ThinQ offre aggiornamenti, suggerimenti personalizzati e nuove funzioni come Keep Fresh, che mantiene i capi freschi anche dopo la fine del lavaggio.

La gamma è già disponibile nei principali store fisici e online, tra cui LG Online Shop, con prezzi che partono da 799€ e arrivano fino a 999€, in base alla capacità e alla classe energetica. A rendere l’offerta ancora più interessante c’è una promozione cashback da 50 a 200€ valida sui modelli acquistati presso rivenditori come Unieuro, MediaWorld, Euronics ed Expert e altri aderenti.