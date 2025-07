Google Drive, nuovo lettore video per gli utenti Android

Google ha finalmente completato il rollout del nuovo lettore video integrato in Google Drive, disponibile da ora per tutti gli utenti Android. Il cambiamento riguarda soprattutto l’interfaccia, che adotta il linguaggio grafico Material You, rendendo l’esperienza di visione più coerente con l’estetica delle ultime versioni di Android.

Il lettore aggiornato è progettato per offrire una navigazione più fluida e immediata, grazie a controlli visivamente più grandi e meglio distribuiti. Un passo avanti che permette di utilizzare Drive come un vero ambiente anche per la fruizione dei video, senza la necessità di ricorrere a player esterni.

I nuovi comandi del lettore integrato, ora Google Drive è in stile Material You

Rispetto alla precedente versione, più simile a una replica semplificata del player YouTube, il nuovo lettore di Drive introduce una serie di funzionalità standard che migliorano il controllo sui contenuti:

tre pulsanti principali per la riproduzione, inclusi avanti e indietro;

selezione dei sottotitoli , se presenti nel file;

modalità a schermo intero ;

regolazione della velocità di riproduzione ;

tasto loop per ripetere il video;

scrubber avanzato, per navigare facilmente lungo la timeline.

Il risultato è un’interfaccia più chiara, moderna e funzionale, che si adatta perfettamente a un uso rapido anche su schermi piccoli.

Disponibilità per tutti gli account

Il nuovo lettore è già attivo per tutti gli utenti Android, inclusi i clienti Google Workspace, gli abbonati Workspace Individual e chi utilizza un account Google personale. Nessun requisito particolare, se non l’ultima versione aggiornata dell’app Google Drive.

Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore tassello nel lavoro di ottimizzazione della componente multimediale di Drive, che da semplice spazio cloud si sta trasformando sempre più in una piattaforma completa per l’archiviazione, la condivisione e ora anche la visione fluida dei contenuti video. Si apre quindi una nuova esperienza per gli utenti che sono in possesso di un dispositivo Android e che usano costantemente Google Drive.