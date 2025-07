Death Stranding 2: On the Beach, gli utenti segnalano il surriscaldamento delle PlayStation 5

Death Stranding 2: On the Beach ha fatto il proprio debutto su PlayStation 5 lo scorso 26 giugno. I giocatori di tutto hanno avuto tutto il weekend a disposizione per vestire nuovamente i panni di Sam Porter Bridges, impegnato ad esplorare quello che resta dell’Australia per riconnetterla alla rete.

Il sequel dell’acclamato titolo creato da Hideo Kojima è stato acclamato dalla critica e dal pubblico ma ci sono alcuni utenti che non sono rimasti soddisfatti. In rete si stanno moltiplicando le segnalazioni in merito a quello che sembra essere un bug del gioco.

Come indicato su Reddit, molti utenti stanno segnalando problemi di surriscaldamento in alcune condizioni specifiche. Di seguito riportiamo uno dei primi thread a riguardo creato da mudman2018 che ha ottenuto particolare riscontro da parte degli altri utenti:

“Ho giocato al gioco su una PS5 base e nel complesso funziona benissimo: la grafica è sbalorditiva e non ho avuto problemi durante il gameplay normale. Ma non appena metto in pausa il gioco e compare la schermata della mappa, la ventola va improvvisamente in overdrive e ricevo un avviso di surriscaldamento. È strano perché tutto il resto funziona senza problemi, anche durante lunghe sessioni di gioco. Ma nel momento in cui apro la mappa e inizio a pianificare un percorso, la ventola impazzisce improvvisamente e ricevo un avviso di surriscaldamento.Ho appena pulito la console di recente e si trova in un posto ben ventilato, quindi il flusso d’aria non dovrebbe essere un problema. Sta succedendo anche a qualcun altro, o sono solo io?“.

Giocando a Death Stranding 2: On the Beach, alcuni utenti hanno notato che le PlayStation 5 non riuscivano a smaltire il calore prodotto dall’hardware

Il post ha ricevuto numerosi commenti e molti altri utenti si sono uniti a mudman2018 riportando le proprie esperienze. Basta entrare nel menù dedicato alla mappa e la PlayStation 5 inizia ad aumentare i giri della ventola, indicando che ci sono problemi di surriscaldamento.

Alcuni giocatori hanno provato trovare una motivazione e la causa più plausibile sembra essere legata al gioco stesso. Gli utenti hanno notato che all’interno del menù della mappa gli FPS sono sbloccati e non limitati. Questa situazione porta il sistema a dover gestire un aumento inusuale del framerate e, di conseguenza, la velocità delle ventole aumenta per smaltire al meglio il calore generato dall’hardware.

A rendere ancora più strana la situazione, le segnalazioni indicano che su PlayStation 5 Pro non si verifica nessun surriscaldamento anomalo, lasciando intendere che si tratta di una problematica esclusivamente legata alla PS5 base. Un altro fattore che potrebbe influenzare negativamente il fenomeno è l’ondata di calore che sta colpendo l’Europa e gli USA.

Altri utenti che hanno manifestato il fenomeno sulla propria console hanno segnalato la problematica direttamente a Kojima Productions. Non è chiaro se la software house rilascerà un bugfix o un correttivo a breve.