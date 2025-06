Google Pixel Camera

La Google Fotocamera riceve un importante aggiornamento grafico per i dispositivi Pixel, introducendo un’interfaccia rinnovata basata sullo stile Material You Expressive. La modifica riguarda la versione 9.4 dell’app, attualmente in fase di rollout, e punta a migliorare l’usabilità e l’estetica, rendendo l’interazione più coerente con il resto dell’esperienza Android.

Nuovo design per gli strumenti fotografici

Con la nuova versione, la schermata della modalità fotocamera mostra un layout rivisitato per le impostazioni rapide. Gli elementi sono ora inseriti in un menu flottante a forma di pillola, allineato alla parte bassa del display. Questo nuovo approccio rientra nella filosofia Material You, che predilige angoli morbidi, colori dinamici e una disposizione più ergonomica dei comandi.

I controlli per flash, timer, rapporto d’aspetto e motion mode sono stati raggruppati in un menu che si attiva con un singolo tocco. In precedenza, questi pulsanti erano distribuiti lungo la parte superiore dello schermo, risultando meno accessibili su display di grandi dimensioni. Ora tutto è più a portata di pollice.

Novità per video e modalità ritratto

Anche le modalità video e ritratto beneficiano delle novità grafiche. La modalità video adesso mostra un indicatore di durata più chiaro, mentre la modalità ritratto propone una visualizzazione migliorata della sfocatura dello sfondo, grazie a un’anteprima aggiornata. Le opzioni disponibili variano a seconda del modello Pixel e della versione di Android installata, ma l’esperienza complessiva risulta più coerente.

Un aggiornamento visivo, non funzionale

L’aggiornamento non introduce nuove funzioni fotografiche in senso stretto. Nessun cambiamento è stato registrato nelle capacità di scatto, negli algoritmi HDR+ o nella qualità dell’elaborazione delle immagini. Tuttavia, il refresh grafico contribuisce a rendere l’esperienza più moderna e fluida, in linea con l’evoluzione generale dell’interfaccia di Android 14 e Android 15.

Compatibilità e disponibilità

La nuova interfaccia della Pixel Camera è in distribuzione tramite aggiornamento sul Play Store, ma il rollout è graduale. L’aggiornamento interessa soprattutto gli utenti Pixel con Android 14 QPR o versioni beta di Android 15. Non tutti i dispositivi riceveranno l’interfaccia nello stesso momento, ma si prevede una diffusione completa entro le prossime settimane.