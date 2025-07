Google Documenti per Android si aggiorna: è stato risolto un bug fastidiosissimo

Dopo mesi di segnalazioni, Google ha finalmente corretto un bug grafico che affliggeva la versione Android di Google Documenti. Il problema era rappresentato da un difetto estetico che andava a mettere in difficoltà gli utenti per quanto concerne l’usabilità. Ora però è arrivata la nuova versione 1.25.252.00.90, disponibile proprio all’interno del Play Store di Google. Non ci sono più dubbi: la problematica è stata finalmente risolta.

In poche parole, il bug riguardava la sovrapposizione tra la barra di stato del dispositivo e la barra di ricerca che tutti notavano all’interno della schermata principale dell’applicazione. Proprio scorrendo i documenti infatti la barra si bloccava in alto, con le icone di sistema che arrivavano a sovrapporla in maniera fastidiosissima. La situazione peggiorava ulteriormente alla ricezione di una notifica, che oscurava parzialmente gli elementi dell’interfaccia, rendendo difficile anche la selezione dell’account o l’uso del campo di ricerca.

Una correzione attesa e finalmente disponibile: ora Google Documenti è esente da problemi

Con l’aggiornamento appena rilasciato, Google ha modificato il comportamento della barra di stato, che ora nasconde correttamente quella di ricerca dell’app, evitando così ogni sovrapposizione. Un intervento semplice ma essenziale, che migliora sensibilmente l’esperienza d’uso, rendendola più pulita e leggibile.

Il bug, pur essendo legato solo all’interfaccia, risultava particolarmente invasivo su schermi piccoli e nelle situazioni in cui l’utente riceveva notifiche frequenti. Inoltre, in alcuni casi, la barra di ricerca risultava addirittura tagliata parzialmente, ostacolando l’interazione.

Al momento, però, Google Fogli presenta ancora un’anomalia simile, che coinvolge anch’essa la parte superiore dell’interfaccia. La speranza è che anche per questa app venga presto distribuito un aggiornamento correttivo. Dopo Google Documenti, sarebbe il passo naturale per uniformare l’esperienza tra gli strumenti di produttività mobile di Big G. La correzione che tutti attendevano dunque è arrivata, per la gioia degli utenti che ora possono utilizzare Documenti senza alcun problema.