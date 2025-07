Gemini si evolve ancora: ora può pianificare attività e lavorare in autonomia

Google ha introdotto una novità sostanziale per il suo assistente basato su intelligenza artificiale: si chiama Azioni Programmate (Scheduled Actions) ed è pensata per rendere Gemini un alleato proattivo, capace di gestire in autonomia attività quotidiane o ricorrenti. La nuova funzione è disponibile su Android, iOS e web per gli abbonati ai piani Google AI Pro, AI Ultra e ad alcune versioni di Google Workspace.

L’obiettivo è semplice: automatizzare comandi e richieste che in genere verrebbero ripetute manualmente. L’utente può ora chiedere a Gemini di eseguire determinate azioni in momenti specifici, come “fammi un riassunto delle notizie ogni mattina alle 8:00” o “inviami cinque idee per il blog ogni lunedì”. L’AI confermerà la richiesta e, da quel momento, agirà in autonomia, senza ulteriori input.

Tutto sotto controllo, anche da mobile con Gemini

Il sistema è pensato per adattarsi a diverse esigenze, sia personali che professionali. Gemini può inviare ogni mattina un riepilogo del calendario, segnalare email non lette, suggerire outfit in base al meteo o segnalare i nuovi ristoranti aperti in zona. È possibile programmare anche azioni una tantum, come ricevere un resoconto su eventi o cerimonie specifiche, il giorno successivo alla loro conclusione.

Tutte le automazioni attive sono raccolte in una sezione dedicata. Su mobile, l’accesso avviene tramite il menu del profilo, mentre nella versione web è presente nel pannello laterale sotto “Impostazioni e guida”. Qui si possono sospendere, modificare o eliminare le azioni create. La gestione web offre opzioni avanzate: è possibile rinominare le attività, cambiare la frequenza (giornaliera, settimanale o mensile) e modificare il contenuto della richiesta.

Ogni utente può attivare fino a dieci azioni simultaneamente, ed è previsto che l’AI esegua i comandi entro un’ora dall’orario impostato. Con questa nuova funzione, Gemini fa un passo concreto verso un utilizzo più intelligente, discreto e realmente utile nella vita quotidiana.