iPhone 17 Pro

Apple starebbe considerando un cambiamento significativo nel design di iPhone 17 Pro, previsto per fine anno. Secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, l’azienda di Cupertino potrebbe spostare leggermente il logo della mela sul retro del dispositivo per favorire una migliore integrazione con gli accessori MagSafe. La modifica non rappresenterebbe solo una scelta estetica, ma avrebbe lo scopo di migliorare la funzionalità e l’affidabilità del sistema di ricarica e connessione magnetica.

Nuova posizione per il logo Apple

Attualmente, il logo Apple si trova esattamente al centro della scocca posteriore degli iPhone. Tuttavia, secondo i rumor, sui futuri iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max potrebbe essere posizionato leggermente più in basso. Questa scelta sarebbe legata all’esigenza di lasciare più spazio nella parte centrale del dispositivo, dove si trovano i componenti della tecnologia MagSafe, come magneti, bobine e sensori.

Il nuovo layout interno richiederebbe un riposizionamento per evitare interferenze fisiche o di segnale, e garantire così una connessione più stabile con gli accessori compatibili, come i caricabatterie wireless, i portafogli magnetici e i supporti da auto.

Il sistema MagSafe, introdotto con iPhone 12 e progressivamente evoluto, ha reso più semplice la ricarica wireless e l’uso di accessori grazie alla connessione magnetica. Tuttavia, alcuni utenti hanno segnalato nel tempo disallineamenti minori o inefficienze legate al posizionamento non perfetto del magnete.

Apple starebbe dunque lavorando per migliorare l’allineamento tra i componenti interni e gli accessori esterni, ottimizzando la disposizione dei moduli. In quest’ottica, lo spostamento del logo, che solitamente è anche l’indicatore visivo della posizione dei magneti, assumerebbe una funzione pratica oltre che simbolica.

Oltre al possibile spostamento del logo, i modelli Pro della prossima generazione potrebbero introdurre ulteriori modifiche strutturali. Secondo fonti industriali, Apple potrebbe intervenire sulla scocca in titanio, materiale già utilizzato su iPhone 15 Pro, per renderla ancora più leggera e resistente.

In parallelo, si ipotizzano ottimizzazioni nelle dimensioni dei componenti interni, anche in vista dell’adozione del nuovo chip Apple A19 Pro, che dovrebbe garantire una maggiore efficienza energetica e prestazioni elevate per supportare funzioni avanzate di intelligenza artificiale e realtà aumentata.

Il debutto di iPhone 17 Pro è atteso per l’autunno 2025, in linea con la consueta cadenza annuale degli annunci Apple. Se i rumor sul riposizionamento del logo verranno confermati, si tratterà di uno dei pochi interventi visibili apportati all’estetica esterna del dispositivo negli ultimi anni.

L’azienda ha infatti mantenuto una forte coerenza stilistica a partire da iPhone 12, limitandosi a piccoli ritocchi su bordi, materiali e finiture. L’eventuale riposizionamento del logo sarà dunque un elemento distintivo e facilmente riconoscibile, potenzialmente utile anche a differenziare i modelli Pro da quelli base.