iOS 26 Beta: Apple nasconde una suoneria tra le impostazioni

Con l’arrivo della prima versione beta pubblica di iOS 26, alcuni utenti più hanno scovato una novità non annunciata da Apple durante la WWDC di quest’anno. Si tratta di una nuova suoneria di sistema, completamente inedita, che è apparsa tra le opzioni audio per iPhone.

La suoneria non è stata pubblicizzata né inserita tra le note di rilascio ufficiali, sembrerebbe essere parte di un test più ampio legato alla personalizzazione dei suoni per le notifiche. La suoneria, al momento, è accessibile solo per chi ha installato la beta di iOS 26 ed è denominata provvisoriamente “Quartz”. Rispetto alle classiche suonerie di default come Reflection o Opening, questa ha un tono più etereo e minimale, molto vicino alle tendenze sonore più recenti usate per le notifiche. Secondo chi l’ha provata, è meno invasiva e pensata per integrarsi meglio in contesti lavorativi o silenziosi, abbinata a vibrazioni a bassa frequenza.

iOS 26 beta, secondo le ultime voci potrebbe arrivare con una nuova suoneria funzionale per alcuni ambienti

Non è chiaro se questa suoneria sia definitiva o se faccia parte di un test interno condotto da Apple, come già avvenuto in passato con alcune funzioni introdotte e poi rimosse. Alcuni sviluppatori suggeriscono che la presenza di nuovi suoni potrebbe anticipare un aggiornamento della gestione dei profili, potenzialmente collegato a modalità come Full Focus o i nuovi strumenti dell’Accessibility Suite.

Curiosamente, Apple ha anche aggiornato le animazioni di transizione del Centro Notifiche, lasciando intendere che iOS 26 potrebbe nascondere altri piccoli miglioramenti non ancora emersi durante gli eventi dell’azienda. Se confermata, la nuova suoneria potrebbe diventare una delle caratteristiche distintive di questa release. La versione pubblica stabile di iOS 26 è attesa in autunno, ma il fermento per la versione beta indica che Apple sta lavorando su dettagli capaci di arricchire l’esperienza utente, anche nei suoi aspetti più sottili e apparentemente più superficiali come suoni e suonerie.