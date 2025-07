Amazfit Active in regalo su Amazon: approfittate subito della promozione

L’Amazfit Active è uno smartwatch con GPS che consente di ottenere informazioni uniche sul proprio benessere e sul recupero fisico calcolando la qualità della respirazione durante il sonno, ma anche la frequenza cardiaca e la temperatura. Oggi questo innovativo modello con tantissime funzionalità può essere acquistato approfittando di uno speciale sconto Amazon.

Il colosso dell’e-commerce offre infatti un -27% sul costo di listino facendolo crollare rispetto ad altri giorni. Se siete in cerca di uno smartwatch da poter indossare in qualsiasi momento non lasciatevi sfuggire questa occasione fantastica.

Smartwatch Amazfit Active in offerta

L’Amazfit Active oggi rappresenta un’ottima soluzione per tutti coloro che vogliono avere a portata di mano un accessorio in grado di tenere sotto controllo diversi parametri. E’ infatti possibile immergersi in un’esperienza unica grazie alla presenza di un display da 1,75″ HD AMOLED.

Non manca la possibilità di effettuare chiamate o di attivare la connessione Bluetooth con il telefono. Lo smartwatch consente infatti di rispondere alle chiamate in arrivo o comporre quelle in uscita, controllare la fotocamera e la musica del telefono e molto altro ancora. Per ottimizzare l”esperienza d’uso dell’utente, questo smartwatch Amazfit consente anche di memorizzare la propria musica per riprodurre senza smartphone le playlist preferite.

Inoltre, è possibile sincronizzare le app per la salute. Tramite l’app Zepp, è possibile connettere e sincronizzare i dati con le app preferite per la salute e il fitness così da avere tutto a portata di mano. Non a caso, il monitoraggio della salute avviene 24 ore su 24 e consente di monitorare costantemente la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue e i livelli di stress e, in caso di letture anomale, avvisare l’utente.

Lo sconto oggi disponibile su Amazon consente di acquistare l’Amazfit Active al costo di soli 79,90 euro anziché 109,90.