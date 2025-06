Xiaomi Redmi Watch 5 Active a prezzo incredibile su Amazon

Avere a portata di mano un dispositivo perfetto per controllare parametri della salute, ma non solo, oggi è indispensabile. Con lo Xiaomi Redmi Watch 5 Active, smartwatch con display LCD 2″, si ha a disposizione tutto quello di cui si ha bisogno durante le sessioni di sport e in altre attività.

Non manca infatti un display LCD di grandi dimensioni che rende il design del tutto elegante grazie al rapporto tra schermo e corpo superiore al 70%.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active a prezzo incredibile

Amazon offre sempre sconti e promozioni incredibili ma quella disponibile oggi sullo smartwatch Xiaomi è davvero da non perdere. Avreste mai immaginato di poter acquistare uno smartwatch spendendo meno di 30 euro?

Oltre all’eccellente display che consente di visualizzare tutti i dettagli senza sforzo, questo Redmi Watch 5 Active dispone di funzione di chiamata Bluetooth, ma non solo. Non manca infatti la cancellazione del rumore a doppio microfono e la ricezione audio direzionale da 80 cm che consente di supportare un ampio raggio di chiamata per garantire comunicazioni chiare e flessibili in qualsiasi momento.

E se vi dicessimo che la durata della batteria di questo smartwatch è di ben 18 giorni? Ebbene sì, grazie alla presenza di una batteria da 470 mAh la durata è eccellente, quindi non è necessario ricaricarlo frequentemente quando si è all’aperto o in viaggio. Resistente anche all’acqua a 5 ATM così da evitare preoccupazioni in caso di pioggia o durante il lavaggio delle mani.

Volete dunque avere sempre a portata di mano un dispositivo in grado di offrire monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e dello stress per tutto il giorno, e molto altro? Oggi potete acquistare lo Xiaomi Redmi Watch 5 Active con un incredibile sconto che fa scendere il prezzo a soli 29,59 euro.