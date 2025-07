Xiaomi propone il Robot Table Dock, più di un semplice supporto

Il Robot Table Dock di Xiaomi è un’idea fuori dagli schemi, che unisce funzionalità e design con un tocco di simpatia. Presentato ufficialmente insieme alla Smart Band 10, questo piccolo accessorio si propone come una vera estensione del dispositivo indossabile, pensato per chi vuole sfruttare la smart band anche quando non la porta al polso.

Tecnologia per tutti: il Robot Table Dock di Xiaomi convince per praticità e prezzo

Il funzionamento è tanto semplice quanto geniale. Si sgancia la Smart Band dal cinturino, si inserisce nel “casco” del robottino e, immediatamente, l’interfaccia cambia volto. Si attiva infatti la modalità dock da tavolo, con una schermata pensata per mostrare notifiche, orario, musica e promemoria. Il tutto viene accompagnato da simpatiche animazioni che danno vita a una serie di espressioni robotiche che rendono il dock non solo utile, ma anche piacevole da vedere. Non manca l’integrazione con l’ecosistema HyperConnect di Xiaomi, che sincronizza sveglie, eventi e messaggi. In questo modo, la smart band resta attiva e utile anche a riposo.

Un altro dettaglio interessante riguarda l’alimentazione. Il piccolo robottino non ha batteria propria, ma si collega tramite una porta USB-C. In questo modo fornisce energia sia allo speaker integrato che alla smart band, permettendone una ricarica continua. Lo speaker è di dimensioni contenute, adatto per ascolti discreti o per interagire con notifiche sonore. Il design, invece, è chiaramente giocoso, in due specifiche colorazioni simpatiche, Lightning Yellow e Space Silver.

Il prezzo è un altro punto di forza. In Cina il Robot Table Dock costa soltanto 199 yuan, l’equivalente di circa 24€. Una cifra accessibile, soprattutto considerando che si tratta di un accessorio non essenziale, ma molto originale. Purtroppo, al momento non ci sono conferme di una distribuzione fuori dai confini asiatici. Ed è un peccato, perché un’idea così potrebbe facilmente trovare fan anche nel mercato europeo. Resta da vedere se Xiaomi deciderà di esportare questo piccolo robot anche altrove o se rimarrà una chicca destinata solo al pubblico cinese.