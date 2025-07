Xbox 360: dopo circa 20 anni si aggiorna

Uno dei prodotti che maggiormente ha fatto la fortuna di Microsoft, sicuramente è Xbox 360, la console uscita quasi vent’anni fa infatti segnò un vero e proprio passo in avanti sotto ogni punto di vista, sia in termini di prestazioni grafiche sia in termini di piattaforma software in grado di trasformare la TV in un vero e proprio centro multimediale, il prodotto in questione ebbe un successo tale che per la prima è forse l’unica volta un prodotto Microsoft riuscì ad oscurare la controparte Sony, al punto da rendere PlayStation 3 un successo riuscito a metà.

Arriva un update

Negli ultimi giorni, Microsoft avviato la distribuzione di un aggiornamento software proprio per questa console, ma cosa ci sarà mai di così importante da distribuire anche su questa povera e ormai pensionata console ? Ebbene la risposta è molto semplice, parliamo di pubblicità, l’update infatti include dei nuovi banner permanenti nella home che sottolineano le prestazioni della next gen rappresentata da Xbox Series X ed S, un banner mostra le due console mentre l’altro un codice QR per visitare lo sto ufficiale.

I due banner inseriti all’interno della piattaforma software non possono interagire in nessun modo con l’utente, per seguire il codice QR è necessario usare il proprio smartphone, tra l’altro stando ai feedback arrivati finora non è assolutamente possibile rimuovere quanto inserito dall’update, in definitiva tra l’altro si tratta di una novità che però non è arrivata da sola, Microsoft è incluso anche alcuni bug fix.

Nonostante qualche problema di affidabilità, la console in questione rimane la più popolare di Microsoft con circa 84 milioni di unità vendute, elemento confermato anche dal fatto che la società abbia messo off line lo store solamente lo scorso anno, segno e eloquente di un successo epocale rappresentato anche dalla longevità decisamente importante del prodotto citato, il quale recentemente ha visto un ultimo canto del cigno rappresentato da questo update.